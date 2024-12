TV ‍: Sidney Govou et Carine Galli dans une énorme galère

Dans : Info.

Par Quentin Mallet

Sidney Govou et Carine Galli vont prochainement apparaitre à la télévision, non pas pour parler de football comme ils en ont l’habitude, mais pour survivre sur une île déserte. Loin des projecteurs des plateaux télé.

Les téléspectateurs ne s’attendaient probablement pas à ça. D’ordinaire, il est possible de retrouver Sidney Govou et Carine Galli dans le petit écran pour les voir débattre sur le football ou le commenter en direct. Le premier apparait sur Canal+ aux commentaires de certains des matchs les plus importants de la saison, tandis que la seconde est consultante sur La Chaine L’Equipe. À partir du 7 janvier prochain, ils vont toutefois quitter leur confortable fauteuil de spécialiste de football pour vivre une expérience particulièrement singulière.

Galli et Govou perdus sur une île déserte

L'OL a pris une leçon, Govou tombe de haut https://t.co/gFBbQArmji — Foot01.com (@Foot01_com) December 17, 2024

M6 a récemment annoncé le retour de son émission « The Island, l’Île du Bagne » qui sera diffusée à partir du 7 janvier prochain sur la sixième chaîne de la TNT, six ans après la dernière édition. Pendant dix jours, un casting de candidats composé de sportifs de haut niveau, de personnalités de la télévision et d’autres encore, sera confronté à la dure loi de la survie en conditions extrêmes. Parmi les candidats, on retrouve justement Sidney Govou et Carine Galli. Les deux habitués du monde du football seront livrés à eux-mêmes le temps d’une expérience bien différente de leur quotidien. Un temps loin des projecteurs des plateaux télé qui les marquera sans aucun doute.