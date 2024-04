Football ‍: Canal+ offre un changement tant attendu

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Dans quelques jours, Canal+ va enfin permettre à ses abonnés de disposer d'un réglage qui est réclamé depuis longtemps. Si Prime Vidéo le proposait, C+ a décidé de s'y mettre.

Mercredi prochain, Liverpool se déplacera à Everton dans un derby très important pour les deux clubs. L'ambiance sera au top pour ce choc, et c'est l'occasion choisie par Canal+, qui diffusera ce match, de mettre en place une option que de plus en plus de monde réclamait. Combien de fois les abonnés ont en effet fait savoir via les réseaux sociaux qu'ils aimeraient profiter du son d'ambiance des stades plutôt que les commentaires des journalistes et des consultants, aussi talentueux soient-ils. Eh bien les dirigeants de Canal+ ont finalement décidé d'être à l'écoute de cette demande puisqu'à partir de mercredi, il sera possible de profiter uniquement du son d'ambiance en modifiant le réglage audio. Dans un premier temps, ce service ne sera proposé que pour les rencontres de Premier League, sachant que Canal+ est le diffuseur du championnat d'Angleterre.

Canal+ propose le son d'ambiance pour la Premier League

🥇 Man City - 73 pts

🥈 Arsenal - 71 pts

🥉 Liverpool - 71 pts



Le sprint final en Premier League s’annonce palpitant ! 🔥



Retour sur le calendrier qui attend les 3 favoris pour le titre ! 🔜 pic.twitter.com/mNDIYrYI5c — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 20, 2024

Dans sa publicité annonçant cette nouveauté, qui sera disponible pour toutes les rencontres et sur toutes les chaînes qui les diffusent, C+ ne précise pas si on pourra ensuite profiter de cette possibilité pour la Ligue des champions et finalement sur la totalité des matchs de football. En France, Prime Vidéo propose déjà cette possibilité d'avoir le son en direct des stades sans les commentaires, que ce soit pour la Ligue 1 et la Ligue 2. Mais la chaîne du groupe Amazon étant en fin de course, puisque son offre pour une partie des droits TV de la L1 a été refusée, on ne sait pas si le futur diffuseur proposera une option sonore aussi géniale. Ce qui est assez drôle, c'est que dans le même temps, Canal+ diffuse l'émission Au Micro afin de recruter un nouveau commentateur pour les matchs de football.