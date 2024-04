Football Manager refuse une somme XXL pour truquer le jeu

Dans : Info.

Ils sont des millions à être totalement addicts à Football Manager, au point même que certains de ses meilleurs spécialistes ont intégré des clubs professionnels dans un rôle de scout. Pour les agents, FM représente un aspect important du business.

S'il y a bien un jeu que les passionnés de football et les apprentis Jorge Mendes ou Nasser Al-Khelaifi apprécient, c'est Football Manager. Et cette année, ils sont encore plus nombreux puisque la version mobile de ce jeu est offerte aux abonnés à Netflix. De quoi ajouter des centaines de milliers d'aficionados supplémentaires aux millions qui sont scotchés à FM2024. Et forcément, du côté des footballeurs professionnels, nombreux sont ceux à s'adonner à ce plaisir, rien qu'en équipe de France Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé ne ratent jamais une occasion de peaufiner leur équipe et de le faire savoir sur les réseaux sociaux. Mais, des agents de joueurs sont tentés de vouloir influencer le jeu, et la réputation de leurs clients.

Améliorer les notes pour tromper les clubs de football

Tout comme Transfermarkt, Football Manager fait l'objet de tentatives osées pour changer la note d'un joueur. France Football, qui a rencontré et interviewé Miles Jacobson, le patron de Football Manager, a obtenu une confidence de ce dernier. « Le maximum qu’on m’ait proposé pour améliorer un joueur, c’est 12.000 euros. Bien sûr, nous refusons, nous ne sommes pas corruptibles », prévient le dirigeant anglais de 53 ans, qui tient à ce que sa base de données de joueurs, d'entraîneurs et de dirigeants reste le plus fiable possible. Car cette fameuse base de données, Football Manager la partage, moyennant un juteux contrat, avec quatre formations de Premier League, mais également des équipes de Ligue 1 et de Bundesliga dont Miles Jacobson ne peut révéler le nom, une clause de confidentialité ayant été signée. Mais quoi qu'il en soit, que les fanas du jeu soient rassurés, il n'est pas truqué par les agents de footballeurs.