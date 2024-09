Avant son décès, Didier Roustan a détaillé ses dernières volontés

Dans : Info.

Par Eric Bethsy

Mort d’un cancer mercredi, Didier Roustan avait expliqué ses dernières volontés lors d’une interview l’année dernière. L’ancien journaliste avait notamment évoqué son attachement pour l’AS Cannes et son écusson.

Bien avant son décès, Didier Roustan avait déjà tout prévu. Le natif de Brazzaville avait accordé un entretien à son confrère Patrick Simonin, animateur de l’émission « L’invité » sur TV5 Monde. Une interview durant laquelle l’ancien journaliste avait montré deux objets particulièrement importants à ses yeux, à commencer par un petit hippopotame en bois.

« L'hippopotame est l'emblème du Mali, expliquait Didier Roustan en octobre 2023. J'étais très proche de Salif Keita qui a été un grand joueur à Saint-Etienne dans les années 60. Il m'a donné l'hippopotame avec un air mystérieux, il m'a dit : "c'est pour toi, il a été travaillé, ne le quitte jamais, il te protégera". Je l'ai tout le temps avec moi. » Puis l’ex-résident de la ville de Cannes enchaînait avec son deuxième objet.

Roustan et l'écusson cannois

« L'écusson de l'AS Cannes, c'est ma vie, avait-il révélé. Il est très vieux, il m'a été donné par quelqu'un qui m'est infiniment cher et il me suit partout aussi. Et comme je l'explique dans le livre (Puzzle aux éditions Marabout, ndlr), j’aimerais être incinéré avec quelques photos et quelques objets dont celui-ci. Et après on mettra les cendres à Brazzaville, là où je suis né, au port du Mouré Rouge (à Cannes), là où j’errais la nuit sur les rochers pour voir les pêcheurs, au Galoubet où j’habitais, et aux Hespérides, le stade où jouait l'AS Cannes à l'époque. C’est le petit triangle cannois qui est important pour moi. Ce sont mes racines. »

Très précis, Didier Roustan avait même annoncé son épitaphe, à savoir « L'amour est la réponse », avant d’en raconter l’origine. « Il y a une très bonne formule de John Lennon qui dit "l'amour", et après il dit "quelle était la question ?". Voilà, quelle que soit la question, la réponse c'est l'amour. Et j'ai eu de la chance… Je pense en avoir beaucoup donné aussi et c'est important. Si tu en reçois beaucoup, si tu prends tout et que tu ne donnes rien… C'est indispensable », estimait l’écrivain.