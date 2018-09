Coup dur pour Rami, Pamela Anderson le largue après sa demande en mariage

Dans : Info, OM.

C’était l’un des couples footballeur-people les plus suivis et les plus improbables, mais selon le média spécialisé américain TMZ, la relation entre Adil Rami et Pamela Anderson est désormais terminée. Le site people affirme que le défenseur de l’OM et des Bleus a offert pendant l’été une bague Cartier en promesse d’une future demande en mariage. Il aurait joint la parole aux actes ces dernières semaines, en demandant officiellement à l’ex-héroïne d’Alerte à Malibu de lui passer la bague au doigt. Pamela Anderson a refusé et a décidé de rompre leur relation, donnant même la bague Cartier à son fils ainé.

La plantureuse cinquantenaire aurait immédiatement rangé ses affaires pour déménager non loin, et se trouverait toujours en France afin de finaliser quelques détails administratifs, car les deux tourtereaux ensemble depuis plus d’un an partageaient leur domicile en Provence. Un moment difficile à vivre pour Adil Rami, qui sait que cette rupture risque d’être médiatisée.