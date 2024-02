Officiel ‍: Dani Alves condamné à 4 ans et demi de prison

Dans : Info.

Par Corentin Facy

Accusé de viol et incarcéré depuis près d’un an, Dani Alves a été condamné ce jeudi à quatre ans et demi de prison pour agression sexuelle.

Deux semaines après la tenue du procès, Dani Alves attendait ce jeudi pour être fixé sur son sort. La sentence est tombée pour l’ancien défenseur du FC Barcelone, de la Juventus Turin ou encore du Paris Saint-Germain. L’un des joueurs les plus titrés de l’histoire du football a officiellement été condamné à quatre ans et demi de prison pour agression sexuelle alors que le parquet avais requis une peine de neuf ans de prison.