Annonce imminente, Zidane donne rendez-vous dimanche

Dans : Info.

Par Eric Bethsy

Eloigné des terrains professionnels depuis trois ans, Zinédine Zidane n’a toujours pas retrouvé un banc. Il est difficile d’imaginer le Français reprendre du service en début de saison prochaine. En tout cas, le technicien a donné rendez-vous à ses fans pour une annonce prévue dimanche.

Mais où rebondira Zinédine Zidane ? Trois ans après son départ du Real Madrid, l’entraîneur français attend toujours la bonne opportunité. Le coach triple vainqueur de la Ligue des Champions avec les Merengue a sans doute des exigences précises. Lui que l’on annonce régulièrement vers les mêmes destinations. La Maison Blanche, qui a prolongé le contrat de Carlo Ancelotti, est régulièrement citée. Tout comme la Juventus Turin qui vient de choisir Thiago Motta pour la succession de Massimiliano Allegri.

Zidane toujours sans poste

Quant au Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, en passe de nommer l’Italien Roberto De Zerbi, les deux pensionnaires de Ligue 1 n’ont pas l’air d’avoir ses faveurs. Il serait donc très étonnant de voir Zinédine Zidane sur un banc à la reprise la saison prochaine. Pas sûr que sa communication à venir soit liée au football. Le Français a en effet publié une mystérieuse vidéo sur Instagram avec le commentaire « Coming soon… (prochainement, ndlr) », et dans laquelle apparaissent ses fils.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par zidane (@zidane)

« C'est tellement subtile que tous ces mots, le fait de travailler, concentré, déterminé, être rigoureux et la discipline… Tout ça, finalement, ce sont des choses que tu ne dois jamais perdre de vue », confie le champion du monde 1998 dans cette vidéo où figure la date du 23 juin 2024. Zinédine Zidane a apparemment une annonce à faire dimanche. De la publicité ? Un nouveau projet ? Difficile d’en savoir plus pour le moment. Une chose est sûre, c’est que l’ancien meneur de jeu suit attentivement les Bleus et l’avenir de leur sélectionneur Didier Deschamps dont il convoite le poste.