A peine libéré, Dani Alves a un nouveau procès

Dans : Info.

Par Mehdi Lunay

Libéré sous caution contre un million d'euros, Dani Alves ne va pas se la couler douce à Barcelone. L'ancien latéral du Barça est aussi poursuivi dans son pays natal, le Brésil, pour des faits de plagiat.

La cote de popularité de Dani Alves s'est effondrée depuis un peu plus d'un an. L'ancien latéral brésilien s'est rendu coupable de viol sur une jeune femme de 23 ans, le 31 décembre 2022 dans une discothèque catalane. Condamné à 4 ans et demi de prison, Alves a récemment été libéré sous caution. Ayant versé un million d'euros à la justice catalane, il a pu quitter la prison où il résidait depuis un an et s'installer dans un logement qu'il détient à Barcelone. En Espagne comme au Brésil, beaucoup crient au déni de justice et surtout à la complaisance pour un détenu plus riche que les autres.

Alves accusé d'avoir volé une chanson

Cependant, les ennuis judiciaires de Dani Alves ne sont pas finis. C'est le cas pour son affaire de viol mais aussi pour un dossier au Brésil. Dans son pays natal, l'ancien joueur du Barça et du PSG est accusé de plagiat musical. En pleine pandémie du Covid en 2020, Alves a composé une chanson intitulée Aviao qu'il a interprété en compagnie d'artistes brésiliens. Ce tube faisait partie d'un projet soutenu par l'ONU pour lutter contre la désinformation concernant la pandémie. Cependant, les compositeurs brésiliens Giuliano et Thiago Matheus clament être les vrais créateurs du tube.

Dani Alves a été pris à partie par plusieurs personnes dans la rue, qui lui ont crié :



« Misérable, violeur de m*rde », « vi*leur, tu es un vi*leur », « Au Brésil ils t’auraient déjà tué ». pic.twitter.com/8q9hqm0ELO — BeFootball (@_BeFootball) March 28, 2024

Ils ont porté plainte pour plagiat devant la justice brésilienne. Ils indiquent avoir fait écouter leur chanson à Alves il y a quelques années, leur version étant un hommage au grand-père du joueur. Néanmoins, sans leur accord et sans les citer, Alves a repris la chanson en collaboration avec l'ONU. « Dani Alves a frauduleusement exclu les noms des véritables créateurs. En d'autres termes, pour mener une campagne contre les fausses nouvelles, l'ONU a utilisé une œuvre de fausse paternité », ont-ils lâché auprès du média brésilien UOL. Dani Alves devra s'expliquer dans les prochains jours mais pas d'inquiétude pour sa victime barcelonaise. Alves ne quittera pas l'Espagne, ayant vu ses deux passeports (espagnol et brésilien) être confisqués. Il se défendra en vidéo-conférence depuis Barcelone.