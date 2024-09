Il quitte brutalement la chaîne L'Equipe, c'est le mystère total

Dans : Info.

Par Claude Dautel

La chaîne L'Equipe a repris ses programmes habituels après un été marqué par les Jeux Olympique. Mais un départ décidé brutalement la semaine passée fait du bruit.

Les habitués de L'Equipe du Soir ou des autres émissions de la chaîne sportive qui appartient au quotidien du même nom n'ont rien remarqué. Mais c'est un petit séisme qui s'est produit la semaine passée dans les coulisses de notre confrère, puisque Le Figaro révèle que le grand patron de la chaîne, Jérôme Saporito, a été invité à quitter ses fonctions. « Nous allions redémarrer une rentrée classique et du jour au lendemain, Jérôme Saporito n’est plus réapparu dans les locaux », a précisé un journaliste de la chaîne L'Equipe au quotidien. C'est sous les ordres de Jérôme Saporito, devenu directeur du pôle TV depuis 20219, que ce média avait pris de l'ampleur ces dernières années, et du côté de nos confrères, c'est la stupéfaction et le mystère total sur les raisons de cette brutale mise à l'écart du dirigeant.

Mystère total à la chaîne L'Equipe

Même si les grands patrons de L'Equipe n'ont pas souhaité commenter cette décision, Caroline Sallé, journaliste du Figaro, pense que cela n'a rien à voir avec les audiences compliquées de l'été, la chaîne sportive ayant payé au prix fort les audiences records de France Télévisions et d'Eurosport, qui avaient les droits des Jeux Olympiques. Le choc est réellement brutal et a surpris tout le monde, car il n'est pas dans les habitudes de ce groupe d'agir dans l'urgence et sans que des négociations soient menées.

Pour l'instant, aucune communication officielle n'ayant été faite, les rumeurs circulent donc en interne pour tenter de trouver des explications à cette mise au placard décidée de manière brutale. A l'antenne, The show must go on et évidemment personne n'a osé évoquer ce sujet brûlant. Il faudra donc patienter pour savoir ce qu'il s'est passé et qui remplacera Jérôme Saporito à la tête de la seule chaîne d'information sportive en clair.