Raphinha dégoûté par le Barça, le PSG sort le champagne

Le PSG rêve de Raphinha, et il a bien raison car le joueur estime que le FC Barcelone n'a pas toujours été derrière lui. Même si le ton a changé maintenant qu'il est dans une très grande forme.

Homme fort du FC Barcelone cette saison, Raphinha marche sur l’eau et répond aux attentes du club catalan. Le Brésilien de 27 ans révélé notamment à Rennes puis à Leeds, est désormais un pion essentiel de la formation d’Hansi Flick. A tel point que le PSG salive de voir un ailier aussi efficace, capable de déborder mais aussi de rentrer à l’intérieur, et qui a pris du volume physiquement au point de maltraiter le Real Madrid comme il l’a fait lors du récent Clasico, venir au Parc des Princes. Résultat, l’ailier brésilien, qui a encore marqué avec sa sélection cette semaine, cumule 12 buts et 10 passes décisives avec le club catalan cette saison. Et alors qu’il était quasiment invité à se trouver un nouveau club l’été dernier, Raphinha est désormais courtisé par Joan Laporta pour prolonger son contrat. Ce dernier se termine en 2027 à l'heure actuelle.

Seul problème, le joueur natif de Porto Alegre n’a pas la mémoire courte selon le journaliste espagnol Juan Arrien, pour qui la star barcelonaise n’oublie pas que son départ était souhaité pour faire de la place à Nico Williams, que tout le monde s’arrachait après l’Euro 2024. L'international espagnol n'est pas venu, mais l'ancien rennais a été marqué par ce changement de direction soudain. Et comme le FC Barcelone a toujours besoin d’argent malgré son léger redressement de ces derniers mois, l’intérêt récemment évoqué du PSG pourrait convenir à tout le monde. Acheté pour 58 millions d’euros à Leeds, un transfert que le club catalan n’a toujours pas fini de payer, Raphinha vaut désormais près de 65 millions d’euros. Et son désir de revanche pourrait bien inciter les dirigeants parisiens à tenter leur chance, même si ce sera probablement l’été prochain, quand le Brésilien sera allé au bout de sa saison avec le leader de la Liga. A moins qu'une très belle offre de Joan Laporta ne permette de réconcilier tout le monde autour d'une prolongation spectaculaire.