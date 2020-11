PSG : Kanté c'est mieux que Messi, il faut l'acheter !

Dans : PSG.

Samedi soir, la France a réalisé un match plein au Portugal. Avec en chef de meute, un Ngolo Kanté absolument épatant.

Le milieu de terrain de Chelsea a régné sur ce choc entre l’Equipe de France et le Portugal à l’Estadio de la Luz, samedi soir en Ligue des Nations. De retour à son meilleur niveau, Ngolo Kanté est absolument indispensable à la formation de Didier Deschamps, et son regain de forme est une excellente nouvelle pour les Bleus. En se replongeant dans le contexte club, les supporters du PSG ont également pu constater l’énorme différence entre un joueur tel que Ngolo Kanté et l’international portugais Danilo Pereira, qui était opposé aux Bleus samedi soir. C’est précisément car le milieu des Blues est au-dessus du lot qu’Éric Rabesandratana estime que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi auraient tout intérêt à mettre le paquet pour recruter l’ex-taulier de Leicester au mercato.

« Je voudrais dire que si j’étais dirigeant au PSG je casserais ma tirelire pour signer N’Golo Kanté. Il a encore été énorme hier. Kanté c’est le joueur qui permettrait au PSG de gagner la Ligue des champions. On n’a pas besoin de Messi ou de qui que ce soit » a lâché le consultant de France Bleu Paris, totalement sous le charme d’un Ngolo Kanté taille patron samedi soir. Face au Portugal, un autre joueur a tiré son épingle du jeu. Et pour le coup, il s’agit d’un joueur du Paris SG en la personne de Kimpembe, qui a également reçu les félicitations de Rabesandratana. « Kimpembe a fait une prestation XXL dans une équipe de France qui a été belle à voir jouer. Il a été très très bon, patron défensivement, décisif sur plusieurs situations, rassurant dans les duels notamment face à Cristiano. C’est un match très abouti, il marque encore des points pour s’installer définitivement dans la défense de l’équipe de France. Kimpembe est bien, sur une bonne dynamique ». Aux côtés de Pogba, Varane et Kanté, il est clair que le défenseur du PSG s’impose comme le quatrième élément fort des Bleus défensivement…