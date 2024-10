PSG ‍: Une offre de Naples, Luis Enrique ne pourra pas refuser

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En désaccord sur plusieurs dossiers cet été, Naples et le Paris Saint-Germain pourraient reprendre contact en vue du mercato hivernal. Le club italien s’intéresse toujours au défenseur central Milan Skriniar, qui constate sa disparition des plans de l’entraîneur Luis Enrique dans la capitale française.

Finalement, Naples et le Paris Saint-Germain pourraient bien finir par s’entendre. C’est en tout cas le souhait des Italiens. Rien à voir avec le cas Khvicha Kvaratskhelia, l'ailier géorgien retenu malgré l’intérêt persistant des Parisiens cet été, et que le Napoli espère toujours prolonger. On parle plutôt de Milan Skriniar dont les rumeurs du mois d’août se confirment. Le coach napolitain Antonio Conte a bien un faible pour le défenseur central qu’il avait eu sous ses ordres à l’Inter Milan.

Conte ne lâche pas Skriniar

Au cours du mercato hivernal à venir, Naples envisage donc de retenter sa chance, annonce le média transalpin Inter Live. D’autant que la situation de Milan Skriniar ne fait qu’empirer au Paris Saint-Germain. Cette saison, l’international slovaque n’a disputé que deux matchs, pour un total de 111 minutes sur les terrains toutes compétitions confondues. Son faible temps de jeu traduit bien son recul dans la hiérarchie établie par Luis Enrique. Le coach espagnol ne compte pas sur l’ancien joueur de la Sampdoria qui ne pourra pas s’étonner de sa rétrogradation.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🇸🇰Milan Škriniar (@milanskriniar)

Difficile de dire s’il a vraiment été poussé vers la sortie pendant le dernier mercato. Mais une chose est sûre, c’est que la presse a répété à de nombreuses reprises que Milan Skriniar n’entrait plus dans les plans de Luis Enrique. Le profil du roc slovaque n’est pas jugé compatible avec la philosophie de jeu de l’entraîneur parisien. Sauf hécatombe dans le secteur défensif, sa situation ne devrait pas s’améliorer. Le flop du Paris Saint-Germain ne pourra qu’envisager la perspective de retrouver Antonio Conte, coach de l’actuel leader de Serie A.