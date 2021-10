Kylian Mbappé c'est le vrai Ronaldo au PSG !

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Les comparaisons entre Kylian Mbappé et Ronaldo le Brésilien fleurissent depuis quelques années. Florian Maurice a remis les pieds dans le plat, en soulignant à quel point les deux joueurs se ressemblent.

Dès son éclosion à l’AS Monaco lors de la saison 2016-2017, Kylian Mbappé a choqué la planète football. A 18 ans, il a démontré toutes ses qualités extraordinaires en Ligue des champions, notamment contre le Manchester City de Pep Guardiola, le Borussia Dortmund et même la Juventus. Très vite, les comparaisons avec les légendes du football les plus précoces se sont multipliées. Après son transfert au PSG pour 180 ME, et surtout la Coupe du monde 2018, où il a été impressionnant et décisif, même en finale contre la Croatie, plus aucune retenue n’était de mise sur Kylian Mbappé. Adoubé par Pelé, le joueur du PSG se rapproche plus d’un autre Brésilien en termes de qualités : Ronaldo Luis Nazario de Lima.

« On aurait dit Kylian Mbappé, c’est incroyable »

Dans une interview accordée au Télégramme, Florian Maurice a déclaré à quel point il aurait aimé jouer avec Ronaldo. Il avoue également penser à l’ancien buteur du Real Madrid quand il observe Kylian Mbappé aujourd’hui. « J’aurais aimé jouer avec Ronaldo, le «Fenoméno». Lui, je l’ai vu jouer à Atlanta aux Jeux Olympiques en 1996. C’était hallucinant, le mec savait tout faire, allait à mille à l’heure. On aurait dit Kylian Mbappé, c’était incroyable », a estimé l’ancien attaquant de l’OL, du PSG et de l’OM, aujourd’hui directeur sportif du Stade Rennais. Ce n’est pas la première fois que Kylian Mbappé entendra cette comparaison extrêmement flatteuse. D’autres grands noms du football y ont pensé avant et n’ont pas hésité à partager leur analyse publiquement.

Rio Ferdinand : "Mbappé va succéder à Messi et Ronaldo. Il est seul, il est le seul parmi les jeunes joueurs qui peut le faire. Les gens oublient qu'il a 22 ans, qu'il a gagné la Coupe du Monde, qu'il a été immense en Ligue des Champions.



Rio Ferdinand est l’un d’eux. Il y a un an, l’ancien défenseur central de Manchester United, désormais consultant influent, s’enflammait au sujet de Kylian Mbappé en août 2020. « Il est le plus proche de ce que nous avons vu de Ronaldo, en termes d’impact sur la scène mondiale à l’adolescence. Il vous donne l’impression d’être à nouveau un enfant en train de regarder le football. Il vous fait avoir la chair de poule avant même qu’il ne frappe un ballon », avait estimé Rio Ferdinand pour BT Sport. L’entraîneur du PSG à l’époque, Thomas Tuchel, avait instantanément validé : « C’est une bonne comparaison ».

Si la technique d’un attaquant tel que Ronaldo semble assez inégalable, Kylian Mbappé s’appuie comme le Brésilien, sur sa vitesse et sa puissance. A 22 ans, le numéro 10 de l’équipe de France cumule déjà 166 buts en 245 matchs, toutes compétitions confondues. Au même âge, Ronaldo comptait lui aussi environ 150 buts en club. En termes de palmarès, l’ancien joueur de l’Inter et de l’AC Milan, a remporté lui aussi la Coupe du monde très jeune, à 17 ans mais sans disputer une seule minute, en 1994. Sur le plan collectif, les deux joueurs au même âge empilaient déjà les trophées. A noter que Ronaldo a remporté le Ballon d’Or à 21 ans, mais n’a jamais soulevé la Ligue des champions. Kylian Mbappé sait ce qu’il lui reste à faire.

🏆 Championnat d’Europe des moins de 19 ans

🏆 Coupe du monde

🏆🏆🏆🏆 Championnat de France

🏆🏆🏆 Coupe de France

🏆🏆 Trophée des champions

🏆 Ligue des nations



Ronaldo Luis Nazario de Lima a validé lui-même cette comparaison toujours difficile et osée, à la Gazzetta dello Sport, au début du mois de septembre dernier. « Est-ce qu’il me ressemble ? Oui, il a des caractéristiques similaires, des qualités incroyables, une technique importante qu’il sait user à grande vitesse… Il a beau être très jeune, il a fait déjà beaucoup de chemin. Il me plaît, je suis derrière lui », a assuré la légende du football, double vainqueur de la Coupe du monde. Kylian Mbappé va devoir vivre avec ce parallèle permanent, encore plus s’il réalise son rêve en signant pour le Real Madrid. Mais c’est exactement ce qu’il veut : marquer l’histoire et s’offrir une place de choix au panthéon du football.