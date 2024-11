PSG ‍: Le Real Madrid insiste dans le dossier Zaïre-Emery

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs années, le Real Madrid a fait du recrutement de jeunes joueurs prometteurs sa spécialité. Dans cette optique, le club merengue observe avec attention les prestations de la pépite du PSG, Warren Zaïre-Emery.

Etincelant lors de la première partie de la saison dernière, Warren Zaïre-Emery accuse le coup depuis plusieurs mois. Le milieu de terrain parisien de 18 ans a plus de mal, que ce soit avec le Paris Saint-Germain ou en Equipe de France, où son temps de jeu est famélique. Le natif de Montreuil reste néanmoins un titulaire indiscutable aux yeux de Luis Enrique, qui garde confiance en son milieu de terrain d’1m78. Malgré sa mauvaise passe, Warren Zaïre-Emery est par ailleurs un joueur très observé sur le marché des transferts. La preuve, le site Defensa Central nous apprend que le Real Madrid est très attentif aux performances de l’international français (6 sélections).

Le média espagnol va plus loin en nous apprenant qu’un émissaire du Real Madrid était mardi dans les tribunes de l’Allianz Arena afin d’observer plusieurs joueurs lors du match entre le PSG et le Bayern Munich. Dans le camp allemand, Alphonso Davies et Jamal Musiala ont été regardés de près et au PSG, c’est bien Warren Zaïre-Emery qui est le joueur qui était scruté avec beaucoup d’intérêt par le club merengue.

Le Real Madrid aime beaucoup Zaïre-Emery

A seulement 19 ans, le joueur formé au Paris Saint-Germain dispose d’un énorme potentiel selon le club de la Casa Blanca, qui se verrait bien miser sur lui en cas de départ d’Aurélien Tchouaméni, comme cela est pressenti en fin de saison. De son côté, le PSG n’a aucunement l’intention de se séparer de « WZE » malgré les difficultés rencontrées par le Français ces derniers mois. Au contraire, Zaïre-Emery a récemment prolongé jusqu’en 2029 et l’actuel leader de la Ligue 1 a bien l’intention d’en faire une pièce maîtresse pour les années à venir aux côtés de Vitinha ou encore de Joao Neves dans l’entrejeu.