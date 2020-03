PSG-BVB : Paris s'active pour éviter le huis clos, verdict imminent !

Dans : PSG.

Conscient de jouer son avenir européen à l’occasion du choc face au Borussia Dortmund mercredi, le Paris Saint-Germain s’active pour ne pas jouer ce sommet à huis clos.

Ces derniers jours, la menace plane au-dessus du Parc des Princes en raison de l’épidémie de coronavirus, qui a infecté plus de 1000 personnes en France selon le dernier bilan officiel. Mais du côté du Paris Saint-Germain, on s’active pour éviter un huis clos qui handicaperait forcément les partenaires de Kylian Mbappé. En effet, L’Equipe indique que ce dimanche, le Paris Saint-Germain a pris la décision de vaporiser des produits nettoyants dans tout le stade. La société de nettoyage ISS a notamment été chargé de désinfecter l’ensemble des zones empruntées par le public mais également par les joueurs. Une démarche effectuée dans le but de convaincre les autorités que le match peut se dérouler en présence du public mercredi soir à 21 heures, comme prévu initialement.

Le quotidien précise par ailleurs que ce dimanche en fin d’après-midi, le Paris Saint-Germain n’avait reçu aucune nouvelle lui laissant entendre que la rencontre se déroulerait à huis clos. Et selon toute vraisemblance, le suspense à ce sujet prendra fin ce dimanche, et non mardi comme cela avait été évoqué plus tôt dans la journée. En effet, le conseil de défense du gouvernement dans la soirée de dimanche est attendu par le PSG car c’est précisément du gouvernement français que vont venir les éventuelles modifications redoutées (huis clos ou report), l’UEFA n’ayant aucun pouvoir décisionnaire dans cette affaire. De plus, il est indiqué que le Paris Saint-Germain pourrait prévenir ses supporters originaires de l’Oise, principale région contaminée par le coronavirus, qu’ils ne sont pas les bienvenus mercredi au Parc des Princes et ainsi leur rembourser les tickets.