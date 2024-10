PSG ‍: 250 ME pour Yamal, le Barça a dit non ‍!

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Désireux de remplacer Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a tenté de faire venir la nouvelle star du football européen, Lamine Yamal, l’été dernier. En vain, malgré une offre historique sur le marché des transferts…

Ces dernières années, le club de la capitale française a fait du FC Barcelone sa cible principale pendant le mercato. Puisqu’après avoir sorti Neymar de Catalogne en l’échange du plus gros chèque de l’histoire du foot, à savoir 222 millions d’euros, en 2017, le PSG a également recruté Lionel Messi et Ousmane Dembélé. Des recrues coûteuses, qui n’ont pas franchement été des réussites pour Paris. Et pourtant, le PSG continue de s’entêter avec des stars du Barça, puisque l’été dernier, la direction qatarie a fait tout son possible pour faire venir Lamine Yamal. C’est en tout cas ce qu’a déclaré Joan Laporta dans les médias. « Nous avons reçu une offre d'une valeur de 250 millions d'euros pour Lamine Yamal et nous l'avons refusée », a balancé le président du Barça, qui dévoile donc une énorme information quelques mois après les faits. D’après les informations de Fabrizio Romano, le PSG était donc prêt à casser la banque en proposant un transfert historique à Barcelone. Sauf que malgré les besoins financiers du club catalan, le FCB a refusé cette offre stratosphérique pour garder sa meilleure arme du côté du Camp Nou.

Le Barça a refusé une offre de 250 ME pour Yamal

🚨🔵🔴 Barça president Joan Laporta: “We received a bid worth €250m for Lamine Yamal and we have turned it down”.



The proposal was before the summer transfer window, as PSG wanted Lamine. pic.twitter.com/U2APe6KGLz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 17, 2024

Quoi qu’il en soit, cette information n’est pas vraiment étonnante. Sachant qu’après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG a forcément tenté de recruter une nouvelle star pour lancer un nouveau projet. Sauf que cette fois, Paris est tombé sur un os, le Barça ayant tout simplement refusé de vendre sa nouvelle star au rival français. Ce qui peut se comprendre d’un point de vue sportif, sachant que Yamal fait actuellement partie des meilleurs joueurs au monde. Brillant avec l’Espagne lors de la victoire à l’Euro 2024 l’été dernier, l’attaquant de 17 ans est reparti sur les mêmes bases cette saison. Auteur de cinq buts et cinq passes en 11 matchs, Yamal continue d'impressionner l’Europe, et notamment le PSG, qui reviendra forcément à la charge pour tenter de recruter le successeur de Lionel Messi.