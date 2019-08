PSG : Siffler ou pas Neymar, les Ultras restent silencieux

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Sauf énorme surprise, Neymar sera toujours au Paris Saint-Germain lorsque le club de la capitale fera ses débuts en Ligue 1, dimanche soir face à Nîmes. Et si la star brésilienne est alignée par Thomas Tuchel, la réactions des tribunes du Parc des Princes est attendue compte tenu des événements de l'été, et du désir affirmé de Neymar Jr de quitter le PSG pour repartir au FC Barcelone. Le Parisien a consulté des supporters du Paris SG sur ce sujet, et si certains veulent clairement siffler le Brésilien, d'autres estiment que l'accueillir salement ne changera rien et augmentera même son désir de filer.

Mais le quotidien francilien a également tenu à connaître la réaction du Collectif Ultras Paris afin de savoir comment le plus important groupe de supporters du Paris Saint-Germain se positionnera dimanche face au cas Neymar. Mais le CUP n'a pas souhaité s'exprimer sur ce sujet, réservant à l'avant-match la primeur de sa réaction. Le Parisien rappelle toutefois qu'en juin, le responsable des Ultras avait indiqué qu'il n'avait rien de spécial contre Neymar, et que si ce dernier souhaitait quitter le PSG, alors le CUP ne pleurera pas. On aura la réponse à toutes ces questions dimanche peu avant 21h.