Mohamed Salah au PSG, la Juventus conteste

Mohamed Salah l'a annoncé : cette saison sera sa dernière à Liverpool. Libre l'été prochain, le buteur égyptien sera la bonne affaire du mercato. Le PSG prend déjà rendez-vous d'autant qu'il n'a pas beaucoup de rivaux en Europe.

Sans Kylian Mbappé, le PSG a su bâtir une nouvelle équipe jeune et séduisante. Néanmoins, il manque quand même une star, un joueur frisson capable d'attirer les regards sur Paris dans le monde. Les dirigeants parisiens en sont conscients, eux qui ont tenté durant l'été de signer Victor Osimhen. Le Nigérian a été bloqué par Naples tout comme la plupart des autres têtes d'affiche en Europe. Toutefois, ce sera différent en 2025 avec un joueur adulé par les propriétaires qataris du PSG : Mohamed Salah. L'aventure de l'Egyptien à Liverpool touche à sa fin. Paris pourrait être sa prochaine destination.

PSG-Juventus pour Mohamed Salah

Il y a quelques jours, Salah a avoué qu'il quitterait probablement les Reds en fin de saison. En effet, son contrat prendra fin en juin et aucune prolongation n'est à l'étude. Déjà intéressé par Salah dans un passé récent, le PSG est évidemment sur les rangs pour le récupérer gratuitement. Le média espagnol TodoFichajes confirme que le club parisien est le favori numéro 1 dans ce dossier. Malgré ses 32 ans et même 33 ans l'été prochain, l'Egyptien est toujours très performant. En ce début de saison, il en est déjà à 3 buts et 3 passes décisives en 3 matchs de Premier League.

En plus, le PSG n'est pas insensible à son statut d'icône du monde arabe. Avec une belle offre financière et un projet sportif solide, le PSG aura du crédit auprès de Mohamed Salah. Cependant, le PSG devra affronter un peu de concurrence en Europe. La Juventus convoite aussi l'Egyptien au prochain mercato estival. Salah apprécie la Serie A, lui qui a brillé à la Fiorentina et à la Roma il y a quelques années. Cela constituera un duel européen intéressant avec l'Arabie Saoudite en arbitre. La Saudi Pro League pousse pour attirer Mohamed Salah depuis deux ans au moins.