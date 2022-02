Zinedine Zidane supplié de refuser le PSG pour les Bleus

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ce n’est plus un secret, Zinedine Zidane est la priorité absolue du Qatar pour remplacer Mauricio Pochettino au PSG.

Un an après sa nomination, Mauricio Pochettino n’a convaincu personne au Paris Saint-Germain. La fin de l’aventure paraît inévitable pour l’entraîneur argentin, courtisé par Manchester United et qui ne devrait pas rester au PSG au-delà de la saison en cours. Pour succéder à Mauricio Pochettino, le club parisien a fait de Zinedine Zidane sa priorité absolue. Mais à en croire les informations divulguées jeudi par RMC, l’ex-entraîneur du Real Madrid fait toujours de l’Equipe de France sa priorité pour le moment. Cela coule de source selon Etienne Moatti, qui a expliqué sur l’antenne de La Chaine L’Equipe qu’il ne voyait pas vraiment ce que Zinedine Zidane irait faire sur le banc du PSG alors que celui de l’Equipe de France avait de bonnes chances de se libérer après la Coupe du monde au Qatar en décembre 2022.

Les Bleus plutôt que le PSG pour Zidane ?

⚡️SUPERDUEL⚡️



Vous préférez voir Zidane au PSG ou chez les Bleus ?



⚔️Pour @etiennemoatti et @SchneiderGrgory, le destin de Zidane est en Équipe de France. Pour @Gio_Castaldi, ZZ au PSG serait un "coup de projecteur pour la Ligue 1".



Et vous, où voulez-vous voir Zidane ? #eds pic.twitter.com/kRy93LmCqu — L'ÉQUIPE du soir (@lequipedusoir) February 3, 2022

« Les Bleus ou le PSG pour Zidane c’est un débat que je tranche très facilement. Evidemment que l’histoire de Zidane, c’est l’Equipe de France. Où est-ce que c’est le Paris SG ? Quel intérêt d’être un entraineur de plus au PSG où il va gagner 2 millions d’euros par mois et échouer en 8es de finale de la Ligue des Champions. Non, son histoire c’est l’Equipe de France ! L’occasion est là, elle est belle. Tout le monde veut qu’il succède à Deschamps et lui-même en a très envie donc l’histoire est là et elle va se faire » a analysé le journaliste de L’Equipe du Soir, convaincu que l’avenir de Zinedine Zidane doit s’écrire en Equipe de France et non pas au Paris Saint-Germain. Un avis totalement partagé par son confrère Grégory Schneider.

Pour Zidane au PSG, tout dépend des Bleus. 🤷‍♂️



S’il est sûr de pouvoir devenir le sélectionneur de l’équipe de France en janvier, alors il n’ira pas au PSG.



Si Deschamps prolonge, alors il pourrait revoir ses plans.



(@RMCsport) — Actu Foot (@ActuFoot_) February 3, 2022

« Il y a trop de contraintes au PSG qui parasitent le coté football pour que Zidane s’y risque sans dommages. C’est un club Etat, tous les entraineurs racontent ça et il ne peut pas passer au-dessus de ça tout Zidane qu’il est. Son histoire avec Paris c’est zéro, son histoire avec l’Equipe de France c’est tout, c’est son destin, c’est inévitablement là que ça va se terminer. Il faut qu’il y aille » a analysé le journaliste de Libération, pour qui il n’y a même pas de suspense au sujet de l’avenir de Zinedine Zidane, pour qui le poste de sélectionneur de l’Equipe de France est taillé. Reste un paramètre capital à prendre en compte dans ce dossier : l’avenir de Didier Deschamps. Car même s’il sera en fin de contrat après la Coupe du monde, rien ne dit que l’actuel sélectionneur de la France ne prolongera pas, notamment dans cas où il décrocherait la troisième étoile de la France au Qatar…