Le PSG va retrouver un défenseur XXL

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain attend depuis deux ans le retour à 100% de Presnel Kimpembe. Cela tombe bien, le défenseur pourrait revenir encore plus fort qu'avant sa blessure.

Luis Enrique devrait rapidement pouvoir compter sur deux défenseurs de plus, même si l'entraîneur espagnol du PSG est plutôt en quête d'un attaquant efficace. Tandis que Lucas Hernandez devrait reprendre le chemin de la compétition au début de l'année 2025, Presnel Kimpembe sera de retour à priori avant les fêtes de fin d'année. Eloigné des terrains depuis février 2023, et une rupture du tendon d'Achille lors d'un match contre l'Olympique de Marseille, le défenseur de 29 ans était dans le groupe contre Munich, mais pas contre Nantes, ce qui a provoqué un léger malaise en interne. Mais quoi qu'il en soit, Presnel Kimpembe n'est plus blessé et il tape désormais à la porte pour une place dans le onze parisien. Reste à savoir dans quelle forme le joueur sera qui n'a plus disputé un seul match depuis bientôt deux ans. Pas de quoi être très inquiet.

Kimpembe encore plus fort au PSG

Tandis que certains estiment qu'il ne faut plus compter sur le Presnel Kimpembe des grandes années, Florent Balmont, qui a, lui aussi, connu une blessure similaire et un éloignement longue durée des terrains, est plutôt très confiant. « La tête, c’est 50 % du chemin retour. Deux ans, c’est vrai, c’est long. Mais c’est aussi dans ces moments-là, quand on est loin, à l’écart, qu’on se rend compte à quel point c’est une chance énorme d’être footballeur. Alors je me dis qu’à son âge, 29 ans, avec la rage et la faim qu’il doit avoir, Presnel Kimpembe peut même revenir encore plus fort qu’avant », explique, dans Le Parisien, l'ancien joueur de Lille, persuadé que le défenseur du Paris Saint-Germain a une force mentale hors du commun et que cela va lui permettre de revenir au top.

Du côté du Paris Saint-Germain, même si on constate la motivation hors du commun de Presnel Kimpembe, on sait que ce dernier a besoin d'encore un peu de temps pour être physiquement au top. Il faut que ce dernier comprenne que Luis Enrique ne l'alignera que lorsqu'il aura la certitude que le défenseur tricolore est à bloc mentalement, mais aussi techniquement. Sinon, l'attente risque de durer et la crispation pourrait monter.