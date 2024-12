PSG ‍: Kimpembe est écoeuré

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Presnel Kimpembe n'était pas dans le groupe pour la réception du FC Nantes samedi au Parc des Princes. Le défenseur du PSG commence à en avoir marre de Luis Enrique.

Eloigné des terrains de football depuis de très longs mois suite à un enchaînement de blessures, Presnel Kimpembe était présent dans le groupe parisien pour le déplacement à Munich mercredi dernier. Mais, à la surprise générale, Presko ne figurait pas dans la liste des joueurs convoqués par Luis Enrique pour affronter Nantes et c'est donc dans les tribunes du Parc des Princes que l'expérimenté défenseur a assisté un triste nul du PSG face au 17e de Ligue 1 (1-1). Mais à en croire L'Equipe, cette séquence a provoqué un gros malaise chez Presnel Kimpembe qui se demande clairement à quoi joue l'entraîneur du PSG avec lui. Le bonheur de retrouver le groupe en Ligue des champions a vite été gâché par cette mise au placard en Ligue 1 que le joueur ne comprend absolument pas et qui n'a aucune explication rationnelle. Ce qui est certain, c'est que dans le clan Kimpembe, on a très mal vécu cela et que le colonel est, lui aussi, très tendu.

Kimpembe et Luis Enrique, c'est tendu

Au point même que son entourage a fait des confidences à Loïc Tanzi. « Il n'a pas compris son absence, clairement. Il fait part de sa frustration auprès de plusieurs membres du club face à cette situation. Il s'est demandé comment il pouvait être dans le groupe mardi et pas samedi, alors que rien ne s'est passé entre les deux rencontres. Il a toujours accepté les décisions de la direction sportive et surtout du coach. Toutefois, l'absence de cohérence des décisions, à quelques jours d'intervalle, est incompréhensible pour le joueur », a expliqué un proche de Presnel Kimpembe au journaliste de L'Equipe. La situation serait d'autant plus incompréhensible que le staff médical du Paris Saint-Germain a indiqué au joueur qu'il était apte pour jouer, tandis que le discours ne serait pas tout à fait le même à destination de Luis Enrique. C'est du moins ce qu'affirme Loïc Tanzi.

Au PSG, Luis Enrique fait la loi

Pour l'instant, Presnel Kimpembe, qui n'a plus joué depuis dix-huit mois, ronge son frein, mais sa patience a des limites et cela commence visiblement à se ressentir. Pas de quoi faire changer d'avis Luis Enrique qui l'a prouvé depuis longtemps, il n'a que faire des états d'âme de ses joueurs, le technicien espagnol du Paris Saint-Germain faisant passer le collectif avant tout. Il n'empêche, s'agissant d'un joueur aussi emblématique que Kimpembe, l'entraîneur du PSG ferait tout de même bien d'être prudent, sous peine de perdre une partie des supporters, lesquels commencent à sérieusement s'agacer des prestations actuelles.