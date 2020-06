PSG : Leonardo fouille au Milan AC, l'addition donne le vertige

Dans : PSG.

Décidément, le Paris Saint-Germain s’apprête vraiment à faire un recrutement made in Serie A lors du prochain mercato estival. Avec Leonardo à la baguette bien sûr.

Avant même l’ouverture du marché des transferts en France, le club de la capitale française a déjà réalisé un gros coup. En recrutant définitivement Mauro Icardi du côté de l’Inter Milan contre un chèque de 50 millions d’euros, le PSG a réglé le dossier de son avant-centre en vue de la saison prochaine. Désormais, Leonardo va tenter de remplir ses autres missions avec la même réussite. Pour compenser les manques de l’effectif de Thomas Tuchel, que ce soit en défense ou au milieu, le directeur sportif a en tout cas mis les voiles sur l’Italie. Très implanté sur le marché transalpin, où il avait notamment recruté Marquinhos, Thiago Silva et Zlatan Ibrahimovic lors de son premier passage à Paris, le dirigeant brésilien devrait une nouvelle fois se tourner vers la Serie A pour lancer une nouvelle ère au PSG.

Puisqu’en plus des pistes menant à Adam Marusic et Sergej Milinkovic-Savic à la Lazio de Rome, Leonardo a aussi des vues du côté du Milan AC. En effet, selon Tuttosport, la formation francilienne s’intéresse de près à trois joueurs du club lombard : Gianluigi Donnarumma, Lucas Paqueta et Ismaël Bennacer. Des noms qui ont déjà circulé du côté de Paris ces dernières semaines. Mais pour réussir ce triple coup, Leonardo devra dégainer 130 millions d’euros : 50 ME pour le gardien italien, 30 ME pour le milieu brésilien et 50 ME pour le milieu algérien. C’est en tout cas ce qu'explique le média italien, pour qui Paqueta sera sur le marché, tandis que Donnarumma sera vendu en cas de non-prolongation de contrat, et que Bennacer ne sera cédé qu’au prix de sa clause libératoire, au moment même où le Manchester City de Pep Guardiola lui fait aussi les yeux doux.