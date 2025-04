Zidane craque si près du but

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

La place sera bientôt libre pour Zinedine Zidane en équipe de France. Pourtant, l'entraineur français est tenté par le forcing de Florentino Pérez pour le faire revenir au Real Madrid.

Didier Deschamps a décidé de couper court à toutes les rumeurs sur son avenir à un an de la Coupe du monde en Amérique. En janvier dernier, il a fait savoir qu’il rendrait son tablier de sélectionneur de l’équipe de France à l’issue du Mondial 2026. Personne en France n’ose réellement se mettre en travers de Zinedine Zidane, annoncé comme son successeur depuis des années. L’ancien Ballon d’Or n’a jamais démenti son amour pour les Bleus et son envie d’en être l’entraineur en chef. Mais Zizou a aussi un agenda à lui, et il n’est pas forcément compris par tout le monde. Depuis quatre ans, malgré deux passages réussis au Real Madrid, il n’a répondu favorablement à aucune sollicitation, et son agent a fait savoir que ce n’était pas ça qui avait manqué pourtant.

Zidane et Xabi Alonso, le duel final pour le Real

Il ne semble y avoir qu’un club qui soit capable de le faire craquer, c’est encore et toujours le Real Madrid. Le géant merengue va se séparer de Carlo Ancelotti en fin de saison, l’entraineur italien n’ayant pas caché qu’il avait fait son temps à Bernabeu. Pour le remplacer, le nom de Xabi Alonso est très fréquemment cité, et à juste titre quand on sait que l’entraîneur espagnol est l’un des techniciens les plus appréciés en Europe, pour sa rage de vaincre, sa maitrise tactique et sa capacité à faire progresser son équipe. Mais pour Florentino Pérez, faire revenir Zidane serait un nouvel exploit et la meilleure façon de faire encore grandir un certain Kylian Mbappé.

Le champion du monde 1998 n’y serait pas insensible selon les infirmations de Fichajes, qui affirme que Zidane aimerait avoir les commandes sur le recrutement et pourrait alors dire oui à un nouveau pari dans la capitale espagnole. L’entraineur français rêverait ainsi de faire venir Florian Wirtz et Nico Williams. De quoi montrer la sortie à Vinicius Junior, mais redonner un énorme coup de fouet à l’attaque madrilène. Au point de le faire signer à l’été 2025, à un an du départ annoncé de Didier Deschamps chez les Bleus ?