Le monstre Khusanov futur renfort du PSG ‍?

Par Corentin Facy

Auteur d’un début de saison monstrueux, Abdukodir Khusanov n’en finit plus d’impressionner et il ne serait pas étonnant de voir l’Ouzbek atterrir rapidement dans un top club européen. Pourquoi pas le PSG ?

Malgré l’absence de Kevin Danso, qui sera de retour dans quelques semaines, le RC Lens affiche une force défensive impressionnante en Ligue 1 avec seulement deux buts encaissés depuis le début de la saison. Samba, Gradit et Medina font honneur à leur statut et enchaînent les bonnes performances mais que dire de Khusanov. Propulsé titulaire en lieu et place de Danso au centre de la défense à trois utilisée par Will Still, l’international ouzbek réalise un début de saison monstrueux. Ce n’est pas son entraîneur qui va dire l’inverse.

Khusanov au PSG, la bonne idée ?

« Il est calme, puissant, il va vite, c’est Kodir ! Il ne parle pas beaucoup, mais il est bon. Au début, ça m’a épaté de voir sa puissance, sa force physique. Quand je suis arrivé au club et qu’il y avait le départ de Kev (Danso) en vue, Jean-Louis Leca m’a dit : “T’inquiète, il y a Kodir qui est là, qui est prêt.” C’est bien pour nous et pour lui » savoure Will Still tandis que le capitaine lensois compare son coéquipier défensif à un véritable « monstre ». Un joueur tellement fort à seulement 20 ans qu’il pourrait quitter les Sang et Or assez vite afin de rejoindre un top club européen.

Et sans que l’on sache trop s’il s’agit d’une information ou d’un feeling, l’insider Mohamed Toubache-Ter s’est fendu d’un tweet assez mystérieux à ce sujet. « Convaincu que Khusanov finira au PSG » a publié l’insider. Un tweet qui a logiquement fait réagir de nombreux internautes, lesquels se demandent si Khusanov a réellement une chance de signer au Paris Saint-Germain dans les prochains mois, alors que le club parisien pourrait recruter une doublure à Marquinhos l’été prochain. L’Ouzbek de 20 ans a indiscutablement le profil idéal mais la question est maintenant de voir si le RC Lens acceptera de s’en séparer deux ans seulement après son arrivée pour zéro en provenance de l’Energetik-BGU Minsk. Si le PSG ou un autre club européen veut rafler la mise dès l’été prochain, il faudra sans doute dégainer une offre colossal alors que Khusanov est sous contrat avec Lens jusqu’en 2027.