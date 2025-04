Madrid accusé ‍! La vidéo d'Alvarez truquée par l'UEFA ‍?

Dans : Ligue des Champions.

Par Hadrien Rivayrand

Il y a quelques jours, le Real Madrid éliminait l'Atlético en huitièmes de finale de la Ligue des champions. La décision se sera faite aux tirs au but. Et la tentative jugée comme ratée par Julian Alvarez après avoir prétendument touché le ballon deux fois fait toujours polémique.

L'Atlético a sans doute tout perdu en quelques semaines : La Liga, la Coupe du Roi et la Ligue des champions. En C1, les Colchoneros pensaient pouvoir éliminer le Real Madrid. Le match retour est allé jusqu'à la terrible séance des tirs au but. Et alors que Julian Alvarez avait inscrit sa tentative, la VAR, après avoir visionné son tir, a jugé que l'Argentin avait touché deux fois le ballon. Résultat, son tir au but a été jugé comme raté. Terrible car l'ancien de City n'a absolument pas fait exprès mais également terrible car même après énormément de ralentis, il reste difficile de savoir si Alvarez a bien touché le ballon deux fois. Afin de désamorcer la polémique, l'UEFA n'avait pas tardé à publier une vidéo et un communiqué où l'on voyait que l'attaquant madrilène avait bien réalisé un double contact sur sa frappe. Mais voilà, pour certains fans de l'Atlético, il ne s'agit là que d'un montage grossier.

Les fans de l'Atlético crient au scandale

Ces dernières heures, via également un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, l'Union Internationale des Clubs de Supporteurs de l'Atlético de Madrid a en effet dénoncé un montage de la vidéo partagée par l'UEFA. Pour eux, il est clair « que la vidéo en question a été éditée ». AS rajoute de son côté que la vidéo, qui a été envoyée au laboratoire européen d'informatique légale (LIFe), a été examinée avec attention par José Luis Rivas et Pedro Tubio Figuiera, deux ingénieurs experts. Ce qui a été conclu, c'est que la vidéo publiée par l'UEFA a, « avec un haut degré de certitude », été « traitée ou recodée après sa capture initiale, ce qui compromet son authenticité en tant qu'enregistrement original ».

Une « incohérence dans les métadonnées et certaines altérations dans la séquence d'images » prouveraient que le montage aurait bien été réalisé par l'UEFA. Pour l'Union Internationale des Clubs de Supporteurs de l'Atlético de Madrid « cela soulève des doutes plus que raisonnables sur les intentions de ceux qui pourraient être responsables d'une telle manipulation ». La justice pourrait prochainement être saisie afin de faire toute la lumière sur ce qu'il s'est réellement passé...