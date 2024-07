La Juventus attend le virement du PSG, ça sent mauvais

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Soucieux de se renforcer en défense durant ce mercato estival, le Paris Saint-Germain a activé une piste étonnante qui semblait proche d’aboutir, mais le dossier est pour le moment au point mort.

A un petit peu plus d’une semaine de la reprise de l’entraînement sous la houlette de Luis Enrique, le Paris Saint-Germain n’a pas grandement avancé dans son mercato. Le club de la capitale n’a bouclé qu’une seule recrue en la personne du gardien russe Matveï Safonov en provenance de Krasnodar contre 20 millions d’euros. Un transfert surprise bien que Keylor Navas ait quitté le club parisien. Le PSG est aussi intéressé par l’arrivée d’un défenseur central et Milan Skriniar, qui a déçu lors de sa première saison, semble être le joueur sacrifié par la direction pour libérer une place dans l’effectif. Luis Enrique ne semble plus compter sur lui et a ciblé plusieurs noms pour le remplacer, notamment Ronald Araujo, le défenseur central uruguayen du FC Barcelone. Autre nom qui est ressorti, celui de Dean Huijsen, jeune joueur de 19 ans évoluant à la Juventus Turin. Barré par la concurrence dans le Piémont, il a été prêté à l’AS Rome. Le dossier semblait bien avancé mais finalement, le transfert a pris du sérieux plomb dans l’aile.

Le PSG vise Huijsen, la Juventus ne le bradera pas

La presse italienne et notamment La Repubblica évoquent depuis plusieurs jours l’intérêt du champion de France en titre pour ce joueur qui possède les nationalités néerlandaise et espagnole et qui a joué avec les équipes de jeunes des deux pays. Décrit comme étant un parfait ambidextre, il n’a disputé qu’une seule rencontre en professionnel avec la Vieille Dame mais la direction transalpine se montre gourmande et exige un chèque d’au moins 20 millions d’euros pour libérer son joueur. Un montant qui semble avoir refroidi les ardeurs de la direction du PSG, même s’il paraît difficile de savoir pourquoi le dossier n’avance pas. Le temps presse et Luis Enrique aimerait que des recrues arrivent, d’autant que Paris vise des joueurs à tous les postes. Ces derniers jours, un intérêt de formations saoudiennes pour Marquinhos était annoncé, et la situation actuelle de Huijsen fait penser à celle du Brésilien il y a onze ans, lui qui avait débarqué en provenance d’Italie à un âge similaire.