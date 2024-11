Kvaratskhelia au PSG, il y a deux problèmes

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très intéressé par Khvicha Kvaratskhelia l’été dernier, le PSG est toujours attentif à la situation de l’international géorgien de Naples. Mais un potentiel transfert vers la capitale française semble difficile.

A la recherche d’un ailier pour compenser le départ de Kylian Mbappé l’été dernier, le Paris Saint-Germain avait manifesté son intérêt pour recruter Khvicha Kvaratskhelia, lequel sortait de deux belles saisons avec Naples et d’un Euro abouti sous les couleurs de la Géorgie. Très difficile à contenter en période de mercato, Luis Enrique avait donné son accord pour la venue du n°77 de Naples, mais aucun accord n’a finalement été trouvé avec le club italien. Cela ne veut pas dire pour autant que le PSG a définitivement fait une croix sur Khvicha Kvaratskhelia. La preuve, la Gazzetta dello Sport affirme dans son édition du jour que le Paris Saint-Germain continue de suivre de près « Kvara » et n’a pas abandonné l’idée de le recruter lors du prochain mercato estival.

Le PSG, Naples et Barcelone, trois clubs pour un seul homme

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Khvicha Kvaratskhelia (@kvara7)

Deux obstacles se dressent toutefois sur la route du PSG dans ce dossier. D’abord, le Napoli est en négociations actives avec sa star pour une prolongation, une perspective qui ne déplait pas au joueur même si certains détails sont encore à régler, dont un de taille, à savoir le montant de sa future clause libératoire. De plus, dans le cas où Khvicha Kvaratskhelia viendrait finalement à quitter Naples, un second club est sur les rangs en plus du Paris SG, et pas des moindres.

Malgré la présence de joueurs tels que Raphinha ou Lamine Yamal, le FC Barcelone est également intéressé et très attentif au dossier du Géorgien. Autant dire que pour le PSG, cela fait beaucoup d’obstacles avant de se projeter sur une potentielle signature de l’ailier gauche napolitain. Reste maintenant à voir comment ce dossier évoluera dans les semaines à venir, et si Luis Campos a une chance de réaliser un miracle en comblant Luis Enrique de bonheur grâce à la signature de Kvaratskhelia.