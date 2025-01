Kvara successeur de Mbappé, le PSG exulte

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a officialisé vendredi la signature de Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples. L’international géorgien récupère pour le plus grand bonheur des dirigeants parisiens le numéro 7 laissé vacant par Kylian Mbappé depuis le départ de ce dernier au Real Madrid.

Les supporters du Paris Saint-Germain l’attendaient depuis plusieurs jours, l’officialisation du transfert de Khvicha Kvaratskhelia est intervenue vendredi dans la soirée. Le club parisien a déboursé 70 millions d’euros pour s’attacher les services de la star géorgienne de Naples, priorité de Luis Enrique au poste d’ailier gauche depuis plusieurs mois. En interne, cette arrivée fait l’unanimité et on se réjouit surtout d’avoir bouclé le transfert pour une somme nettement inférieure aux exigences initiales de Naples, dont le président Aurelio de Laurentiis réclamait près de 120 millions d’euros l’été dernier. « Paris est convaincu d’avoir réalisé une très belle opération en parvenant à recruter le natif de Tbilissi en cours de saison » indique d’ailleurs Le Parisien.

Au-delà de la qualité sportive du joueur, c’est la manière dont le transfert a été négocié en interne sans céder à la pression du club vendeur et sans surpayer qui fait jubiler le board parisien. Il ne reste plus qu’à Khvicha Kvaratskhelia de montrer que le Paris Saint-Germain a bien fait de fournir autant d’efforts pour le faire venir. Dans la capitale, il va récupérer le numéro 7 laissant vacant par Kylian Mbappé depuis le départ de la star française au Real Madrid. « C’est un rêve d’être ici. On m’a dit énormément de choses très positives à propos du Paris Saint-Germain. Je ressens une immense fierté en rejoignant ce grand club et j’ai vraiment hâte de porter mes nouvelles couleurs » a confié l’attaquant géorgien lors de sa première interview accordée au club. L’ancien Napolitain devra toutefois patienter pour faire ses grands débuts. Pas qualifié pour le déplacement à Lens ce samedi (17 heures) en Ligue 1, il ne le sera pas non plus pour le choc tant attendu de mercredi prochain en Ligue des Champions contre Manchester City.