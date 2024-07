Jadon Sancho au PSG, le Qatar met le paquet ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un ou plusieurs joueurs offensifs, le PSG s’attaque à Jadon Sancho. Auteur d’une superbe saison avec le Borussia Dortmund, l’international anglais a donné son accord au club parisien.

Tandis que les dossiers Joao Neves, Désiré Doué, Victor Osimhen ou Khvicha Kvaratskhelia sont régulièrement évoqués dans la presse ces derniers jours, le Paris Saint-Germain avance dans l’ombre sur un transfert surprise. En effet, on apprend ce lundi matin que le champion de France en titre accélère pour faire venir Jadon Sancho, de retour de prêt à Manchester United cet été après une très belle saison sous les couleurs du Borussia Dortmund. Le natif de Londres avait notamment martyrisé un certain Nuno Mendes lors de la double confrontation face au PSG en demi-finale de la Ligue des Champions il y a quelques mois.

Les performances de Jadon Sancho ne sont pas passées inaperçues aux yeux du board parisien, qui s’est mis en tête de recruter l’attaquant anglais de 24 ans lors de ce mercato estival. La piste est sérieuse et déjà bien avancée puisque selon Foot Mercato, un accord est quasiment trouvé avec le joueur d’1m80, lequel est très emballé à l’idée de rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. L’insider @Djaameel confirme de son côté que Jadon Sancho « est ouvert » à l’idée de signer au PSG et que Luis Enrique adore le profil du joueur, sa polyvalence et ses qualités. Un gros salaire a ainsi été proposé à Jadon Sancho afin de rapidement le convaincre de rallier la capitale française cet été, mais le plus dur reste à faire. Le Paris Saint-Germain doit maintenant convaincre Manchester United de lâcher son joueur.

Le PSG va devoir convaincre Manchester United

Quelques jours après avoir vendu Mason Greenwood à l’Olympique de Marseille, les Red Devils accepteront-ils de se séparer d’un nouvel élément offensif ? Le PSG devra assurément se montrer convaincant en proposant une forte indemnité de transfert à Manchester United pour rafler la mise et s’offrir Jadon Sancho, dont le contrat court jusqu’en juin 2026. Pour l’heure, aucun prix n’a filtré mais il est évident que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos devront mettre les petits plats dans les grands afin de convaincre les dirigeants mancuniens. Il sera par ailleurs intéressant de savoir si un potentiel transfert de Jadon Sancho au PSG mettra fin au dossier Khvicha Kvaratskhelia ou si les dossiers sont indépendants. Quant à Désiré Doué et Victor Osimhen, on peut légitimement penser que leur potentielle signature ne sera pas remise en cause par la venue de Jadon Sancho au vu des profils assez différents de tous ces joueurs.