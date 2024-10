Haaland, tout va se jouer entre le PSG et le Barça 

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG surveille la situation d’Erling Haaland dans l’optique du prochain mercato estival. Mais le club de la capitale devra composer avec la concurrence du FC Barcelone, qui rêve de s’offrir le buteur norvégien.

Sous contrat avec Manchester City jusqu’en juin 2027, Erling Haaland risque d’agiter le mercato l’été prochain. Et pour cause, le buteur norvégien de 24 ans attire les convoitises et si le Real Madrid a fait le choix de miser sur Kylian Mbappé l’été dernier, le FC Barcelone n’a pas recruté à ce poste et doit préparer la succession de Robert Lewandowski. Pour succéder à l’international polonais, le club catalan rêve d’Erling Haaland, comme rapporté par Sport ce mardi. Le média espagnol affirme que le rêve ultime du président barcelonais Joan Laporta est de faire venir l’ancien attaquant du Borussia Dortmund en juin 2025 ou au plus tard en 2026, lorsque Robert Lewandowski sera en fin de contrat.

« Non seulement, Laporta veut toujours recruter Haaland, mais il est en plus convaincu de pouvoir aller au bout en recrutant l’attaquant norvégien » relèvent nos confrères espagnols, qui souhaite réaliser un énorme coup sportif et marketing en signant Haaland pour la réouverture du nouveau « Spotify Camp Nou ». Le FC Barcelone dispose d’un argument de poids en sa disposition, à savoir les excellentes relations entre Joan Laporta et Rafaela Pimenta, qui représente les intérêts d’Erling Haaland depuis le décès de son ex-agent Mino Raiola. Du côté de Manchester City, l’incertitude règne entre le procès du siècle et le potentiel départ de Pep Guardiola, deux éléments qui sont susceptibles de convaincre Erling Haaland de faire ses valises après trois ans en Premier League.

Barcelone est chaud pour faire venir Haaland

Le Barça est donc bouillant pour le faire venir, mais le vice-champion d’Espagne en titre devra composer avec la concurrence du Paris Saint-Germain. Même si Haaland ne correspond pas au portrait-robot de l’attaquant désiré par Luis Enrique, le technicien espagnol pourrait mettre de l’eau dans son vin -comme son modèle Pep Guardiola avant lui- en acceptant la venue d’un attaquant hors pair comme c’est le cas de Haaland. La question est maintenant de savoir vers quel club ira la préférence du joueur. Sur le plan financier, le PSG aura sans doute un net avantage sur le Barça, que l’on sait à la limite de la zone rouge et qui aura bien du mal à contenter les attentes de Manchester City et de son attaquant vedette. Mais avec Joan Laporta, capable de miracles et de montages financiers complexes, il convient de rester complexe et le Paris SG en a certainement conscience.