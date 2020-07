PSG : Paris loin d’être motivé contre l'OL, c’est dangereux

Dans : PSG.

Ce vendredi soir, c’est la tête au Final 8 de la C1 que le PSG affrontera l’OL en finale de la Coupe de la Ligue au Stade de France.

La priorité pour les hommes de Thomas Tuchel sera évidemment de ne pas se blesser dans l’optique du choc contre l’Atalanta Bergame, un constat d’autant plus valable après l’entorse de la cheville dont a été victime Kylian Mbappé il y a une semaine. Pour les joueurs du PSG, cette confrontation face à l’Olympique Lyonnais est un échauffement pour lequel la motivation n’est pas transcendante au sein des joueurs de l'effectif. C’est tout du moins l’avis exprimé par Yves Leroy, journaliste pour Le Parisien, dans une interview accordée à la chaîne TV officielle de l’OL.

« Les deux finales de Coupe, contre St-Étienne et l’OL, sont vraiment considérées comme des rencontres de préparation par rapport à la Ligue des Champions. Le pic de forme est prévu pour dans quinze jours et ça s’est vu lors de la finale face à St-Étienne avec un PSG vraiment pas en jambes. Évidemment, ça paraît péjoratif comme ça, mais le PSG pense vraiment pouvoir remporter la Ligue des Champions cette année. La concentration est vraiment portée sur la Coupe d’Europe, et c’est à double tranchant. Si ça ne se passe pas bien contre l’Atalanta, ça peut lui retomber fortement dessus » a-t-il indiqué avant de s’attarder sur l’absence de Kylian Mbappé. « Ça change la donne. C’est l’un des deux meilleurs joueurs du PSG. Quand on perd l’un de ses meilleurs attaquants, c’est difficile pour n’importe quelle équipe, d’autant plus que je pense que Neymar est moins bon sans son partenaire ». Des propos qui confirment qu’il y a un beau coup à jouer pour l’OL ce vendredi soir face au PSG au Stade de France…