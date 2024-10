Haaland répond à une première offre du PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Sous contrat avec Manchester City jusqu'en 2027, Erling Haaland est sur les tablettes du Paris Saint-Germain. Mais le buteur norvégien a les idées claires sur son avenir.

Auteur d'un doublé jeudi avec la Norvège contre la Slovénie, en Ligue des Nations, Erling Haaland confirme son excellent début de saison avec les champions d'Angleterre. La machine à buts de Manchester City n'en finit plus d'étonner, et à 24 ans, son efficacité ne baisse pas, même si la saison passée en Ligue des champions, il a connu un gros passage à vide. Mais forcément, un tel attaquant ne court pas les rues, et du côté du Paris Saint-Germain on pense très fort à Erling Haaland pour relancer une attaque un peu déficiente dans les grands rendez-vous. Même si Nasser Al-Khelaifi ne veut plus d'une politique de star, le joueur norvégien de Manchester City a un profil différent, son talent ne semblant pas l'avoir transformé dans la vie de tous les jours. Et Luis Enrique en personne a validé le dossier Haaland. C'est pour cela qu'à en croire El Nacional, les dirigeants du PSG ont déjà pris des contacts avec le clan Haaland et ont même transmis une première proposition.

Haaland a une priorité, ce n'est pas le PSG

Cette offre salariale du Paris Saint-Germain pour le joueur dont la carrière est gérée par Rafaela Pimenta serait de plusieurs millions d'euros, et bien au-dessus de ce que d'autres clubs européens auraient proposé à Erling Haaland. Mais ce dernier aurait refusé le chèque tendu par les champions de France afin qu'il signe la saison prochaine au PSG. « Malgré l'attrait financier de jouer pour le PSG, le Norvégien indique clairement que sa priorité est d'atterrir en Espagne, où il pense pouvoir continuer à développer sa carrière au plus haut niveau », précise le média sportif catalan, qui pense que c'est vers un duel Barça-Real Madrid que l'on va dans ce dossier. Et cela même si le FC Barcelone n'a actuellement pas les moyens financiers de s'offrir un joueur comme Erling Haaland, tandis que Florentino Perez n'a probablement pas l'intention d'empiler les attaquants chaque année au mercato.

Mais la rumeur de l'intérêt du Paris Saint-Germain pour le buteur de Manchester City n'est évidemment pas nouvelle, et il est évident que le PSG aura un œil attentif sur l'avenir d'Erling Haaland. Un avenir qui dépendra aussi sûrement de ce que fera Pep Guardiola dont il se dit de plus en plus qu'il pourrait quitter les Cityzens en fin de saison après neuf années passées dans le nord de l'Angleterre. Si c'est le cas, alors le départ d'Haaland pourrait effectivement être d'actualité l'été prochain.