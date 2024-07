OL ‍: O'Brien explique son choix pénalisant pour Lyon

Ce mardi soir, Everton a officialisé la venue de Jake O'Brien. Le défenseur irlandais quitte l'OL contre 19,5 millions d'euros. Une somme assez modeste compte tenu des performances et des qualités d'O'Brien. Mais, le défenseur ne voulait que les Toffees.

Chouchou des supporters après sa première saison lyonnaise, Jake O'Brien quitte déjà l'OL. Le défenseur irlandais de 23 ans s'est engagé mardi avec Everton contre 19,5 millions d'euros. Les Gones font une belle plus-value pour un joueur acheté à peine 1 million d'euros il y a un an. Néanmoins, l'OL peut être frustré de ne récupérer que cette somme. O'Brien possède de belles qualités : un jeu de tête dévastateur et efficace devant les buts, une belle pointe de vitesse à la course, une certaine assurance balle au pied. Le vendre 30 millions d'euros comme voulu initialement par John Textor n'était pas insensé d'autant que les clubs anglais touchent des droits TV colossaux.

L'explication de ce prix réduit est venue de Jake O'Brien en personne. Interrogé par EvertonTV pour l'officialisation de son transfert, le jeune irlandais s'est montré dithyrambique avec l'autre club de Liverpool. Il a confié qu'il n'envisageait qu'un transfert à Everton cet été malgré les autres offres et les prix plus élevés des concurrents.

