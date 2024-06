OL ‍: Nuamah, le départ surprise du mercato ‍?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Un an après son transfert à l’OL en provenance de Nordsjaelland, Ernest Nuamah attire les convoitises. L’international ghanéen auteur de 7 buts et 3 passes décisives cette saison est ciblé par l’AS Roma.

Auteur d’un début de saison en dent de scie, Ernest Nuamah s’est ensuite imposé comme un titulaire régulier aux yeux de Pierre Sage. Sur l’aile droite de l’attaque de l’Olympique Lyonnais, l’international ghanéen de 20 ans a souvent été préféré à Rayan Cherki ou encore à Malick Fofana. Sa capacité à répéter les efforts plait beaucoup au coach de l’OL, tout autant que ses dribbles déroutants. S'il doit encore gagner en efficacité (7 buts, 3 passes décisives cette saison), Ernest Nuamah a un potentiel qui saute aux yeux et qui peut réjouir les supporters lyonnais… à condition de le voir rester.

Et ce n’est pas encore une certitude car selon les informations de Sky Sports, un cador européen est très intéressé par le profil explosif d’Ernest Nuamah. En effet, l’AS Roma a manifesté un réel intérêt pour recruter l’ailier droit de l’Olympique Lyonnais dans l’optique du mercato estival. Daniele De Rossi apprécie tout particulièrement le profil de la pile électrique ghanéenne, tout autant que le nouveau directeur sportif romain Florent Ghisolfi. L’ancien dirigeant de Lens et de Nice connait très bien Nuamah pour l’avoir observé tout au long de la saison en Ligue 1 et adorerait le faire venir à Rome.

Nuamah a tapé dans l'oeil de l'AS Roma

Que les supporters lyonnais se rassurent, l’offre du club de la Louve n’est pas encore dans les tuyaux car le 6e de Série A en 2023-2024 a une autre piste. Déçu par la tournure de son aventure à la Juventus Turin, Federico Chiesa est la cible n°1 de l’AS Roma, qui frapperait un très gros coup sur le marché des transferts en Série A en faisant venir un titulaire de la sélection italienne. Reste que pour l’heure, le seul et unique plan B dévoilé par la presse italienne en cas d’échec de la piste Chiesa se nomme Nuamah. Il sera intéressant de connaître le prix exigé par l’OL pour un potentiel transfert de l’ancien attaquant de Nordsjaelland, recruté pour la coquette somme de 25 millions d’euros l’été dernier.