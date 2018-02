OL : Dave Appadoo effaré par le fiasco de l'OL

Dans : OL, Ligue 1.

La défaite de l’Olympique Lyonnais dimanche soir à Monaco, après un match au scénario un peu dingue, laisse un goût amer dans la bouche des supporters de l’OL. Car ces derniers sont conscients, comme les joueurs et le staff, que leur club a laissé passer une énorme occasion de prendre ses distances avec une grosse cylindrée de Ligue 1. Et pour Dave Appadoo il est évident que l’Olympique Lyonnais a perdu très très gros en s’inclinant à Louis II.

« Monaco avait tout pour se faire enterrer pour une semaine, et qu’ils sont plus que jamais dans la course. C’est pour cela que cette défaite est une clé de la saison, et c’est pour cela aussi qu’elle va faire très mal aux Lyonnais. Car l’OL pouvait quasiment mettre Monaco KO, et dans un match où ils ont quasiment toutes les circonstances favorables, ils ont fait tout ce qu’il fallait pour le perdre. Monaco sort extrêmement renforcé de cette semaine, et Lyon est le grand perdant de cette séquence », constate, sur la chaîne L’Equipe, le journaliste de France-Football, clairement dubitatif sur la capacité de l’Olympique Lyonnais de finir dauphin du Paris SG en fin de saison.