OL ‍: Le nouveau maillot extérieur dévoilé

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’Olympique Lyonnais a dévoilé ce vendredi son nouveau maillot extérieur, noir et très sobre afin de plaire au plus grand nombre.

Dans un communiqué officiel publié ce vendredi sur son site officiel, l’Olympique Lyonnais a dévoilé son nouveau maillot extérieur pour la saison 2024-2025. « Alliant élégance et modernité, le maillot extérieur des Lyonnaises et des Lyonnais se révèle en couleur noire. A l’instar du maillot domicile, des inserts coloriels rouge et bleu glissent le long de la silhouette de face et de dos et se prolongent sur le short assorti, soulignant le caractère fort du lien tissé entre le club et son territoire depuis près de 75 ans. Le maillot extérieur 2024-25 sera disponible dès ce 19 juillet sur l’eshop adidas et sur la plateforme de vente en ligne du club et dans les boutiques officielles de l’Olympique Lyonnais, ainsi que dans l’ensemble des réseaux de distribution adidas » a publié le club rhodanien dans son communiqué officiel.