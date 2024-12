OL ‍: Harcelé sur les réseaux, Niakhaté trouve ça top

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Ciblé par de nombreuses critiques, Moussa Niakhaté ne se vexe pas. Au contraire, le défenseur central de l’Olympique Lyonnais invite ses détracteurs à s’exprimer comme ils le souhaitent.

Avant même de faire ses preuves sur le terrain, Moussa Niakhaté devait déjà supporter les commentaires négatifs. L’Olympique Lyonnais a déboursé 31,9 millions d’euros pour le recruter l’été dernier, un montant beaucoup trop élevé pour certains fans. Ses détracteurs ont donc pris l’habitude de sauter sur la moindre occasion pour le critiquer. Pas de quoi affecter l’international sénégalais.

Je vais te répondre 1er degrés et honnêtement :

Avant d’être footballeur pro. J’étais comme tout le monde, un PASSIONné de foot. Donc je sais ce que c’est de supporter un club ou un pays.

Je fais la profession la+populaire au monde. La+aimé et regardé. Les fans de football. 1/3 — Moussa Niakhaté (@moussa_nkt) December 27, 2024

Interrogé par un internaute sur ces attaques répétées, le Lyonnais a pris la peine de répondre sur le réseau social X afin d’encourager les sceptiques à s’exprimer. « Je vais te répondre au premier degré et honnêtement : Avant d’être footballeur pro, j’étais comme tout le monde, un passionné de foot, a rappelé Moussa Niakhaté. Donc je sais ce que c’est de supporter un club ou un pays. Je fais la profession la plus populaire au monde. La plus aimée et regardée. Les fans de football ou d’un club sont ceux qui font vivre le foot par leur venue au stade, leurs déclarations d’amour, leurs critiques etc… »

Niakhaté sans rancune

« Je fais le meilleur métier du monde. Donc il a le droit et a raison de faire entendre ce qu’il pense. Et il faut qu’il continue parce que si on l'en empêche, ça sera la fin du football comme je l’ai connu et aimé. Donc mon prix c’est normal qu’on en parle, et c’est pas un problème, j’aime les responsabilités et l’exigence qu’on a envers moi. Sachez que je le suis 100 fois plus. On aime les débats foot, avoir des opinions différentes, c’est top. Je dis juste ça. Qu’on ait raison ou tort, c’est une autre chose. Il y a même des émissions de foot ou ils sont pas d’accord et c’est top », a validé Moussa Niakhaté dans un discours rare.