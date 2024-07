Un placardisé vendu 7 ME, l’OL a fait fort

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Totalement absent des plans de l’entraîneur Pierre Sage, Sinaly Diomandé va quitter l’Olympique Lyonnais cet été. A un an de la fin de son contrat, le défenseur central est annoncé proche d’un transfert à Bologne. Une très belle affaire en perspective pour le club rhodanien.

De nouveau actif sur le marché des transferts, l’Olympique Lyonnais n’hésite pas à investir dans son recrutement. Le club de John Textor fait même partie des formations les plus dépensières en Europe. Mais pour le moment, un mois après l’ouverture du mercato estival, force est de constater que la direction rhodanienne se montre beaucoup moins efficace dans le sens des départs. Il faudra pourtant rééquilibrer les comptes sachant que le propriétaire américain a promis 100 millions d’euros de ventes lors de son audition devant la DNCG.

Un tel engagement semble difficile à tenir compte tenu des valeurs marchandes présentes dans l’effectif. Mais l’Olympique Lyonnais pourrait bien nous surprendre sur certaines opérations. Prenons l’exemple de Sinaly Diomandé (23 ans) qui n’entre absolument pas dans les plans de l’entraîneur Pierre Sage. La saison dernière, le défenseur central avait disparu de la circulation. Son dernier match remonte au 26 novembre, lorsque Lyon s’était incliné à domicile contre Lille (0-2, 13e journée).

Diomandé proche de Bologne

Logiquement poussé vers la sortie, qui plus est à un an de la fin de son contrat, l’Ivoirien semblait parti pour faire l’objet d’un transfert à prix réduit. Mais ce n’est pas du tout la tendance donnée par la presse italienne. Dans ses colonnes, La Gazzetta dello Sport écrit que Bologne, sur le point de vendre Riccardo Calafiori à Arsenal pour près de 50 millions d’euros, devrait miser 7 millions d’euros sur le transfert de Sinaly Diomandé. Un montant inespéré pour l’Olympique Lyonnais. L’international ivoirien ne s’en plaindra pas non plus, lui qui disputerait la Ligue des Champions en cas de signature chez le cinquième de Serie A.