OL ‍: Cherki chipé cet hiver, Palace se sert de Textor

Par Eric Bethsy

Encore étincelant face à l’Eintracht Francfort (3-2) jeudi en Ligue Europa, le Lyonnais Rayan Cherki attire l’attention avant le mercato hivernal. Crystal Palace fait partie de ses admirateurs et compte profiter de son actionnaire John Textor pour faciliter l’arrivée du milieu offensif.

L’Olympique Lyonnais sera bientôt confronté à un dilemme. Face aux menaces de la DNCG, qui a notamment évoqué une possible rétrogradation en Ligue 2, le club dirigé par John Textor devra vendre des joueurs pour combler son déficit, au risque d’affaiblir son équipe actuellement en grande forme et guidée par Rayan Cherki. Lors du match de Ligue Europa remporté contre l’Eintracht Francfort jeudi, le milieu offensif a encore impressionné. Sa prestation ne fera qu’augmenter l’intérêt de ses courtisans parmi lesquels on retrouve Crystal Palace.

LE CAVIAR DE CHERKI POUR FOFANA ⚡️



Contre-attaque rondement menée par les Lyonnais, Cherki dose parfaitement son ballon pour Fofana, qui termine magnifiquement l'action 🔥#OLSGE | #UEL pic.twitter.com/Jcd5Zmt3CV — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 12, 2024

Le média TBR Football confirme la présence des Eagles qui se verraient bien recruter Rayan Cherki, Ernest Nuamah ainsi que Saël Kumbedi. A priori, l’Olympique Lyonnais ne devrait pas s’opposer aux départs de l’ailier ghanéen et du latéral droit français, absents du meilleur onze de l’entraîneur Pierre Sage. Il sera beaucoup plus difficile d’attirer le meneur de jeu malgré l’atout de Crystal Palace. L’écurie de Premier League souhaite effectivement profiter de sa connexion avec son actionnaire minoritaire John Textor pour faciliter le transfert de Rayan Cherki.

Le prix de Cherki

Pas sûr que ce lien soit suffisant dans la mesure où l’Américain tente de vendre ses parts chez les Eagles. Rappelons également que l’homme d’affaires a clairement annoncé qu’il ne braderait pas ses joueurs malgré la situation de crise économique. The Sun indique d’ailleurs que le pur produit de l’Olympique Lyonnais pourrait coûter près de 36 millions d’euros. Il faudra également prendre en compte l’envie du joueur qui avait recalé Fulham cet été, et qui devrait recevoir des offres de la part de formations plus ambitieuses que l’actuel 17e du championnat anglais.