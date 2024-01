Matic arrive en soldes, l'OL sort le champagne

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Rennes a inévitablement craqué, et Nemanja Matic arrive à Lyon ce vendredi pour s'y engager. Le dossier a été très long à se décanter, mais l'OL peut se féliciter du résultat final.

Un mois après l’apparition des premières rumeurs, Nemanja Matic va devenir un joueur de l’Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain avait claqué la porte du Stade Rennais, prétextant des conditions non respectées lors de son arrivée, même si la première partie de saison peu réussie du club breton n’a certainement pas aidé. Toutefois, son choix de rejoindre l’Olympique Lyonnais, actuellement barragiste en Ligue 1, n’a jamais dévié. Le Serbe a fait le forcing, a zappé les entrainements et est allé au bras de fer pour obtenir gain de cause. En conséquence, l’OL a fait un tout petit effort financier et tout le monde a fini par se mettre d’accord dans ce dossier usant.

Rennes a fini par accepter l'offre de l'OL

Nemanja Matic sera dans les tribunes du Groupama Stadium ce vendredi soir pour le match entre les deux équipes, et son transfert sera ainsi validé une fois la visite médicale passée. Pour le faire venir, Lyon va débourser un peu moins de 3 millions d’euros, soit une offre à peine rehaussée par rapport à celle de 2 millions d’euros effectuée début janvier. Comme le souligne L’Equipe, du côté de Lyon, on se félicite fortement de cette issue, sachant que trouver un milieu de terrain défensif capable d’organiser le jeu et d’amener de l’expérience était désiré avant tout. Et malgré son âge (35 ans), Matic a démontré qu’il avait toujours une capacité à faire le jeu hors norme pour la Ligue 1.

Rares images de Friio revenant du bureau de Pinault après avoir bouclé Matic pour moins de 3M€ pic.twitter.com/bKESSBHqkS — Remus (@Remus313) January 25, 2024

Cette arrivée ne boucle pour autant pas le mercato lyonnais, sachant qu’un ailier est toujours recherché, et qu’un autre milieu de terrain pourrait aussi arriver. David Friio se démène pour boucler encore deux dossiers, sans oublier qu’un défenseur central est aussi pisté. La dernière ligne droite est entamée, et cela pourrait bien continuer de s’agiter dans les couloirs de l’OL, même si la simple venue de Matic met déjà le « smile » aux dirigeants lyonnais.