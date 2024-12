OL ‍: Cherki au coeur d'une guerre brutale

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL va doucement mais sûrement rentrer dans son marché des transferts hivernal. Rayan Cherki est plus que jamais sur le départ, lui qui est très courtisé du côté de la Premier League.

L'Olympique Lyonnais n'aura pas le choix cet hiver lors du mercato. Le club rhodanien est plus que jamais menacé par la DNCG, qui rétrogradera les Gones en Ligue 2 si des ventes ne sont pas opérées dans les prochaines semaines. Heureusement pour l'OL, les prétendants au départ sont nombreux et devraient rapporter de précieux millions. Parmi les joueurs concernés, on peut souligner Rayan Cherki. Malgré son début de saison canon, l'international français ne sera pas retenu en cas de grosses offres. Si on pensait que le PSG ferait des efforts pour le récupérer, le club de la capitale a finalement décidé de laisser tomber, ouvrant la voie aux clubs de Premier League.

Rayan Cherki, Liverpool va tenter le coup mais...

Selon les informations venues d'Angleterre, Liverpool est le club le plus chaud pour s'offrir Cherki. Arne Slot recherche un renfort en attaque et adore le profil du Lyonnais. Les Reds, qui tournent bien cette saison, ne feront pas de folies si l'OL se montre trop gourmand. Car en cas d'échec dans le dossier Cherki, Liverpool a un autre profil en tête, à savoir celui de Trey Ogunsuyi, crack de Sunderland. A noter qu'outre Liverpool, Chelsea garde un oeil sur Rayan Cherki. Pour rappel, d'après Foot Mercato, les Rhodaniens ouvriront les négociations pour Cherki aux alentours des 30 millions d'euros. Assurément une belle affaire au vu du niveau de jeu affiché par le Lyonnais depuis quelques mois. Ce dernier aura le choix pour la suite de sa carrière, alors que l'OL ne serait pas non plus contre l'idée de le garder pour au moins terminer la saison.