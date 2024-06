L'OL renvoie un joueur à la case départ

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Prêté la saison passée au FC Sochaux, Mathieu Patouillet, gardien de but de 20 ans ne rentrera pas à Lyon puisque l'OL le prête une saison de plus au club doubiste, et toujours sans option d'achat.

« Né le 20 février 2004 à Lyon, Mathieu Patouillet est passé par l’AS Chessy-les-Mines et Sud Azergues Foot, avant d’être repéré par l’Olympique Lyonnais alors qu’il évoluait au Domtac FC lors de la saison 2018/2019. Le gardien gaucher rejoint le centre de formation de l’OL à l’été 2019. Après deux années en U15 et U17, Mathieu Patouillet connaît une saison 2021/2022 riche en événements, marquée par la signature de son premier contrat stagiaire en janvier 2022. Il fait ses débuts avec la réserve lyonnaise en National 2 et devient l’un des grands artisans de la victoire lyonnaise en Coupe Gambardella 2022. Sous les ordres d’Eric Hély, il dispute cinq matches et sort vainqueur de deux séances de tirs au but, dont celle en finale contre le SM Caen.

📋 https://t.co/NzYLrWQtVa pic.twitter.com/0wyCYcfo1W — FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) June 22, 2024

Quelques semaines plus tard, Mathieu Patouillet s’illustre encore en remportant avec l’équipe de France U18 les Jeux Méditerranéens, jouant contre l'Espagne et la Turquie. Lors de la saison 2022/2023, il continue sur sa lancée, disputant 14 matches de National 2 avec l’OL et étant convoqué à cinq reprises avec l’équipe de France U19, avec trois titularisations en septembre, novembre et mars. Prêté au FCSM pour la saison 2023/2024, Mathieu Patouillet a réalisé une belle saison en Franche-Comté, avec 23 matches en championnat et 6 en Coupe de France, où il s’est particulièrement distingué lors de la séance de tirs au but face au Stade de Reims. Le FC Sochaux-Montbéliard est ravi d’accueillir de nouveau Mathieu Patouillet pour cette nouvelle saison », précise le club qui évoluera en National.