Coup de tonnerre, l'OL recrute Rayan Cherki ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Poussé vers la sortie durant tout l’été, Rayan Cherki a suscité un intérêt du Bétis Séville au cours des dernières heures. Mais la tendance est plus que jamais à une prolongation à l’OL pour l’international espoirs français.

Tout proche du Borussia Dortmund durant ce mercato estival, Rayan Cherki a vu son transfert capoter en raison de désaccords en interne au sein du club allemand. Le nom du milieu offensif de l’Olympique Lyonnais a également été cité en Angleterre où Crystal Palace ou encore Fulham ont manifesté leur intérêt, mais celui-ci n’était pas réciproque et Rayan Cherki ne s’imaginait pas dans un club de milieu de tableau en Angleterre. D’autres options ont été évoquées comme la Lazio, Leipzig ou plus récemment le Bétis Séville.

Understand that Rayan Cherki will sign a new three-year contract with Lyon. The France Under-21 forward had been linked with moves to Fulham and Crystal Palace in this transfer window — Ed Aarons (@ed_aarons) August 29, 2024

Mais contre toute attente et alors qu’il avait été écarté du groupe ces derniers jours, Rayan Cherki devrait prolonger à l’Olympique Lyonnais. L’information livrée par L’Equipe est confirmée ce vendredi par le Guardian, avec une précision importante. Selon le journaliste britannique Ed Aarons, Rayan Cherki ne va pas prolonger que d’une seule année son bail avec son club formateur. Et pour cause, c’est un nouveau bail de trois ans, soit jusqu’en juin 2027 que s’apprête à signer Cherki à l’OL. Un vrai retournement de situation quand on sait à quel point il était proche de quitter le club rhodanien pour une somme avoisinant les 15 ME durant les Jeux Olympiques.

Cherki va prolonger trois ans à l'OL

Après cette volte-face du club allemand, Rayan Cherki n’aura finalement reçu aucune proposition suffisamment intéressante sportivement pour quitter Lyon et sera donc réintégré au groupe de Pierre Sage dans les prochains jours. Ce qui n’est pas pour déplaire à certains supporters lyonnais, lesquels étaient de plus en plus nombreux ces derniers jours à réclamer le retour de Rayan Cherki, encore plus après les deux premiers matchs décevants en Ligue 1. En ce vendredi, date de clôture du mercato, un ultime revirement reste à surveiller mais à priori, ce ne sera pas le cas et le vice-champion olympique prolongera bien en faveur des Gones.