Coup de tonnerre à l'OL, Mangala s'en va ‍!

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

Arrivé l’hiver dernier en provenance de Nottingham Forest, Orel Mangala ne s’est pas imposé dans le onze de départ de l’Olympique Lyonnais. Un départ est dans les tuyaux et c’est un club de Premier League qui va rafler la mise dans les prochaines heures.

L’Olympique Lyonnais ne vit pas un début de saison idéal en Ligue 1. Les Gones ont perdu leurs deux premières rencontres de Championnat et sont en retard dans leur mercato. Face à la menace de la DNCG qui plane toujours sur la tête de l’OL, des départs vont devoir être enregistrés avant vendredi soir et la fermeture du marché des transferts. Parmi les joueurs concernés, il y a Anthony Lopes, Sinaly Diomandé, Rayan Cherki ou encore Dejan Lovren qui ne sont plus dans les plans de Lyon cette saison et qui ont été invités à trouver un nouveau projet sportif. Autre joueur dont l’avenir est incertain, Orel Mangala. Le milieu belge, présent à l’Euro avec les Diables Rouges cet été, n’a pas convaincu malgré le fait que l’OL ait levé son option d’achat estimée à 23 millions d’euros. Un départ est dans les tuyaux d’après l’Equipe et le joueur se prépare à un retour en Premier League.

Mangala vers un prêt à Everton

info @lequipe

Orel Mangala pourrait aller se relancer en prêt à… Everton. Le club de Premier League, que John Textor est en train d’essayer de racheter, a fait une offre de prêt sec d’un an, avec prise en charge intégrale du salaire. https://t.co/IfaJMCtb2P — hugo (@hugoguillemet) August 27, 2024

Après avoir participé à une rencontre sur les deux premières journées de Ligue 1, le joueur de 26 ans, qui a encore quatre ans de contrat à Lyon, se dirige vers un prêt sec du côté d’Everton. Les Toffees, qui sont sur le point d’être rachetés par John Textor, déjà propriétaire de l’OL, ont formulé une proposition à Lyon ces dernières heures. A la recherche de liquidités, le septuple champion de France souhaite également dégraisser pour faire de la place aux recrues, et l’arrivée de Tanner Tessmann contre un montant de 6 millions d’euros est certainement le signe que l’avenir à court terme de Mangala ne se trouve pas dans la capitale des Gaules. Le départ de Mangala n’est sûrement que le premier d’une longue série d’ici vendredi, date de la fermeture du mercato. Le temps presse pour Lyon, désireux de se rattraper après une entame de saison manquée.