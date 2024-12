50 millions, l’affaire du siècle à l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Un an après son arrivée, Malick Fofana continue de bluffer tout le monde à Lyon, et sa valeur augmente de manière vertigineuse. Le joueur ne veut pas partir, et l'OL a tout intérêt à l'écouter.

En grande difficulté financière, l’Olympique Lyonnais a beaucoup recruté depuis deux ans, après une courte période d’interdiction. Les joueurs sont arrivés en masse et cela a provoqué un sacré bouchon notamment sur les postes offensifs. Mais il y a un élément qui parvient à se mettre en évidence, c’est Malick Fofana. Progressivement, l’ailier belge a gagné sa place et cette saison, il explose littéralement en devenant un joueur incontournable dans la formation de Pierre Sage. Acheté pour 17 millions d’euros, l’ancien de La Gantoise est bien parti pour faire activer les 5 millions d’euros de bonus potentiels négociés en janvier dernier. Mais c’est surtout son potentiel à la revente qui intéresse les dirigeants lyonnais.

Fofana se voit rester à l'OL plusieurs années

Et selon des sources belges, il se murmure que Fofana pourrait bien quitter l’OL pour 50 millions d’euros. Cela fait une sacrée progression pour un joueur encore évalué à 20 millions d’euros, mais le fait qu’il ait pu rejoindre les Diables Rouges récemment et qu’il brille en Ligue 1 comme en Coupe d’Europe, va commencer à faire saliver les clubs du continent. Toutefois, Le Progrès l’a récemment rappelé, Fofana n’a aucune intention de partir, ni cet hiver, ni l’été suivant, lui qui se voit bien rester encore quelques années à Lyon, où il se sent bien. Une patience qui pourrait lui permettre de réellement aller chercher un gros transfert s’il continue sur sa lancée actuelle. Il faudra espérer pour l’OL et ses supporters que l’impatience ne gagne pas les dirigeants rhodaniens, sachant que des ventes sont nécessaires dès le mois de janvier pour faire souffler un club en difficulté dans une structure très endettée.