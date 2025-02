OL ‍: 90 départs, le dégraissage continue après le mercato

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL a récupéré plusieurs millions d'euros lors du mercato pour calmer la DNCG. Néanmoins, les problèmes de déficit durent depuis plusieurs années et nécessitent de profonds changements. John Textor l'a compris et va restructurer les effectifs.

Les sanctions prononcées par la DNCG à l'encontre de l'OL ont montré que le club rhodanien avait un vrai problème financier. Si John Textor a été pointé du doigt à cause des transferts onéreux qu'il a réalisés depuis un an, le mal est plus profond côté lyonnais. Cela fait plusieurs années que les Gones finissent la saison en déficit financier. Lyon vit incontestablement au-dessus de ses moyens et il est urgent de changer cela pour ne pas être submergé par une dette colossale. John Textor a trouvé la solution adéquate pour limiter les pertes de l'OL.

L'OL demande le départ de 90 salariés

L'Olympique Lyonnais a décidé de réduire ses effectifs hors football avec un plan social. Selon les informations du Progrès, le plan a été longuement négocié avec les syndicats et ne prévoit que des départs volontaires. Le club rhodanien espère voir partir 90 personnes d'ici la fin de la semaine, date à laquelle les partants devront s'être manifestés officiellement.

Football. Social : l’OL en pleine phase de départs volontaires https://t.co/Yagq0lhXOL pic.twitter.com/lPgELFpg1r — Le Progrès OL (@LeProgresOL) February 11, 2025

Cela suit parfaitement le plan dévoilé par John Textor en septembre dernier. L'Américain avait annoncé son intention de rationaliser les coûts à l'OL pour « s’adapter aux nouvelles réalités et perspectives de revenus de la Ligue 1 ». Les difficultés de DAZN dans l'Hexagone et son possible départ en fin d'année 2025 rendent ce projet inévitable à court terme. Une gestion pragmatique mais brutale pour les salariés du club qui vont perdre leur emploi. Pas sûr donc que les supporters de l'OL applaudissent l'économie salariale réalisée.