25ME pour Mikautadze, l'OL ne dira pas non

Par Claude Dautel

Depuis quelques jours, le nom de Georges Mikautadze est évoqué au moment où l'Olympique Lyonnais va attaquer un mercato d'hiver décisif. En Turquie, on est convaincu que l'OL acceptera une offre.

Cela semble totalement fou dans la mesure où Lyon a fait un gros effort pour le faire signer l'été dernier afin qu'il prenne la place d'Alexandre Lacazette, mais très clairement il se passe quelque chose concernant Georges Mikautadze. Même Fabrizio Romano, qui se penche rarement sur l'Olympique Lyonnais, a évoqué la possibilité de voir l'international géorgien quitter le club de John Textor dès ce mercato d'hiver. Et dans plusieurs médias européens, le nom de Mikautadze a été cité, preuve que quelqu'un a intérêt à faire savoir qu'il est possible que celui qui a marqué sept buts cette saison avec l'OL, toutes compétitions confondues, est sur le marché. Ce vendredi, en Turquie, on avance même un prix pour lequel Lyon est disposé à négocier le départ de son buteur, sachant que Lyon va impérativement devoir vendre des joueurs lors du mercato de janvier 2025.

L'OL prêt à négocier pour Mikautadze ?

Alors que Galatasaray, qui a vu sa première offre de 17 millions d'euros être refusée par l'Olympique Lyonnais, est désormais disposé à pousser le curseur jusqu'à 18,5 millions d'euros. Okan Buruk, l'entraîneur du club stambouliote, suit Georges Mikautadze depuis plusieurs saisons et il a demandé à ses dirigeants de tout faire pour recruter le joueur de l'OL dès cet hiver. Cependant, cette deuxième offre revue à la hausse risque d'avoir la même réponse que la première. Car, selon Webaslan, média turc spécialisé sur Galatasaray, du côté de la capitale des Gaules, on pourrait discuter d'un départ de Georges Mikautadze à un prix minimum de 25 millions d'euros.

🙋🏻‍♂️🤪 11 + 4 = 15 https://t.co/0nCMEp0sFw — Georges Mikautadze (@MikautadzeG) December 26, 2024

En Turquie comme ailleurs, on connaît la situation financière du club de John Textor, et on est bien conscient que l'Olympique Lyonnais devra vendre des joueurs au mercato d'hiver afin de remplir les caisses du club. Une réalité forcément dure à vivre pour Pierre Sage, qui espère lui pouvoir conserver la totalité de son effectif, ou du moins ne laisser partir que des joueurs à la valeur nettement moindre.