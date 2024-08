Un club débarque au mercato, un départ surprise à l'OM ‍?

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM va encore connaitre pas mal de mouvements d'ici à la fin du marché des transferts estival. S'il est dans les plans de Roberto De Zerbi, Amine Harit pourrait bien quitter le navire phocéen.

Roberto De Zerbi veut encore du renfort dans les prochains jours et ne s'en cache pas. Valentin Carboni va débarquer et lui apporter une belle garantie au milieu de terrain. Mais l'Italien sait aussi que l'OM doit vendre. Et pas mal de joueurs sont concernés, même certains qui ne font pas partie du loft. C'est le cas d'Amine Harit. L'international marocain a une très belle cote sur le marché des transferts et nul doute que la direction phocéenne est intéressée par la possibilité de faire une plus-value. Pour rappel, l'ancien du FC Nantes avait été recruté pour 5 millions d'euros en 2023 à Schalke 04.

Amine Harit sur le départ, la menace est réelle pour l'OM ?

Selon les informations de RPL News, le Zenith est récemment entré en discussion avec l’OM pour recruter Amine Harit ! Cela fait suite à l'échec pour le club russe dans le dossier Ivan Ilic (Torino). Le Zenith sait aussi que la prochaine arrivée à Marseille de Valentin Carboni pourrait permettre au club phocéen de se délester d'un joueur au milieu de terrain. L'Olympique de Marseille pourrait dire oui à une offre de 15 millions d'euros, soit la valeur estimée d'Amine Harit. Reste à savoir désormais si le Marocain sera réceptif aux avances de Saint-Pétersbourg. Les clubs russes sont toujours privés de compétitions européennes et sa visibilité au plus haut niveau sera quelque peu brouillée. Mais le football a sa vérité, surtout avec certaines propositions financières difficiles à refuser. Aucune surprise n'est à écarter pour l'OM en ce mois d'août. Les fans et observateurs devront se montrer patients et retenir leur souffle dans certains dossiers chauds.