Samba de retour, l'OM a une stratégie risquée

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le mercato avance et l’OM n’a toujours pas recruté son gardien, ce qui commence à inquiéter les supporters mais aussi Roberto De Zerbi. La piste Brice Samba n’est pas refermée, mais ne devrait pas aboutir rapidement.

Qui sera le futur gardien de l’Olympique de Marseille pour la saison 2024-2025 ? Le suspense est entier à ce sujet, car le club phocéen a écarté Pau Lopez, lequel a été placé dans le loft en compagnie de Chancel Mbemba, Jordan Veretout ou encore Samuel Gigot. Lors des matchs amicaux, c’est Ruben Blanco qui fait office de numéro un mais cela est provisoire en attendant le recrutement d’un gardien… qui se fait de plus en plus attendre. Les semaines défilent et les pistes s’écroulent les unes après les autres pour l’OM, de Filip Jörgensen à Alvaro Valles.

Les mêmes noms reviennent en boucle et chaque jour, la presse locale et nationale affirme que deux pistes secrètes sont étudiées par le board marseillais, sans que les noms aient été dévoilés pour l’instant. Outre ces deux pistes mystérieuses, on sait que l’Olympique de Marseille a un oeil sur Brice Samba, d’autant plus que le capitaine du RC Lens aimerait revenir en Provence. Mais s’il venait à se décanter, ce dossier aboutirait en toute fin de mercato selon le compte insider La Tribune OM.

Brice Samba à l'OM... fin août ?

« Le timing des supporters n'est pas le même que le timing de l'OM. Maintenant du côté de l'OM ça avance. Il y a une envie de faire un gardien plus jeune (que Samba) mais si fin août on a toujours pas fait le gardien et qu'il est dispo pour un prix entre 10 et 15 ME, l'OM tentera le coup surtout que Lopez est toujours sur le départ » a publié le compte insider sur les réseaux sociaux. Autrement dit, l’état-major de l’Olympique de Marseille garde la piste Brice Samba sous le coude, sans en faire une priorité pour le moment. Il faut dire que le numéro 2 des gardiens de l’Equipe de France ne sera pas bradé par le RC Lens. Car même si les Sang et Or ont recruté un nouveau gardien avec Hervé Koffi, ils n’ont aucun intérêt à faciliter le départ de Brice Samba chez un concurrent à prix cassé et cela même si le gardien tricolore a déjà dépassé la barre symbolique des 30 ans.