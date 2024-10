Rabiot est chouchouté, l'OM a tort

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Arrivé après le mercato à l’Olympique de Marseille à la surprise générale, Adrien Rabiot aura un rôle primordial à jouer cette saison. Daniel Riolo, de son côté, a du mal à comprendre pourquoi De Zerbi l’a installé tout de suite dans le onze de départ.

Dans le dossier des recrues surprises de l’été dernier, Adrien Rabiot est sûrement assez haut dans la pile. L’international français, formé au Paris Saint-Germain et libre de tout contrat après cinq saisons à la Juventus, a rejoint l’Olympique de Marseille au mois de septembre. Après avoir retrouvé ses sensations physiques, le milieu de terrain s’est rapidement installé dans le onze de départ de Roberto De Zerbi qui croit énormément en ses qualités. Si le joueur est attendu au tournant par ses supporters, un spécialiste football français a du mal à comprendre sa gestion depuis son arrivée, et il s’agit de Daniel Riolo. Le journaliste estime que Kondogbia doit lui être préféré pour le moment plutôt qu’être utilisé en défense centrale comme cela a été le cas contre le PSG dimanche dernier.

Riolo ne comprend pas la gestion de Rabiot à l’OM

Daniel Riolo n'est PAS CONVAINCU par l'arrivée de Rabiot à l'OM :



« Il vient surtout parce que personne n'en veut en Europe. Il baisse la moitié de son salaire. »



Sur l'antenne de RMC, le consultant n’est pas encore convaincu par le joueur de 29 ans et estime que Roberto De Zerbi a voulu trop vite faire plaisir à l'ancien de la Juventus : « Rabiot a été vu comme une recrue ultra-surcotée, alors qu’il ne restait pas sur des choses fabuleuses avec la Juve. On connaît son style. On sait que si tu veux faire un gros pressing avec lui, c’est emmerdant, qu’il est toujours au train. Il arrive et tout de suite, il n’a pas à gagner sa place à l’entraînement. Il est arrivé et est titulaire. Et Kondogbia, ça devient un casse-tête. C’est pire qu’un manque de respect. À l’entraînement, il n’y a pas de concurrence. Rabiot au moment où il a signé, on lui a dit : ‘entraîne-toi et dès que t’es prêt, tu joues’. Ce n’est pas comme ça la vie ! », a-t-il lâché après le Classique gagné par le PSG au Vélodrome. Désormais sous pression, Adrien Rabiot a tout intérêt à faire ses preuves.